Η στρατιωτική αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εισήλθε σε νέα φάση, με τις αμερικανικές δυνάμεις να εξαπολύουν διαδοχικά κύματα επιθέσεων σε διαφορετικές περιοχές της ιρανικής επικράτειας και την Τεχεράνη να απαντά με στρατιωτικές ενέργειες εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Το υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι ο απολογισμός των αμερικανικών επιχειρήσεων των τελευταίων ημερών ανέρχεται σε τουλάχιστον 35 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες. Οι αριθμοί αυτοί προέρχονται από τις ιρανικές αρχές και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, νέες επιθέσεις σημειώθηκαν κατά μήκος των νότιων ακτών της χώρας, με στόχο εγκαταστάσεις που θεωρούνται κρίσιμες για τις στρατιωτικές και ναυτικές δυνατότητες της Τεχεράνης.

Εκρήξεις καταγράφηκαν στο νησί Κεσμ, το μεγαλύτερο ιρανικό νησί κοντά στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και στο Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκονται σημαντικές λιμενικές και στρατιωτικές υποδομές. Αναφορές για πλήγματα υπήρξαν και από τη Σιρίκ, λιμενική πόλη με κομβική θέση στην περιοχή των Στενών.

Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν σε περιοχές της νοτιοανατολικής επαρχίας Σιστάν και Μπαλουχιστάν, μεταξύ άλλων στην Τσαμπαχάρ, την Κοναράκ και τη Ρασκ.

CENTCOM: Ολοκληρώθηκε ο τελευταίος γύρος αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε νωρίς το πρωί της Πέμπτης ότι ολοκληρώθηκε ο τελευταίος γύρος αεροπορικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν κέντρα διοίκησης, θέσεις αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις που σχετίζονται με πυραυλικά και μη επανδρωμένα συστήματα, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και στο Μπαντάρ Αμπάς.

Η CENTCOM γνωστοποίησε ακόμη ότι νωρίτερα οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχείρηση διάρκειας 90 λεπτών στο νησί Μεγάλο Τουνμπ (Greater Tunb), κατά την οποία έπληξαν παράκτιες αμυντικές θέσεις και εγκαταστάσεις πυραύλων κρουζ.

According to a release from U.S, Central Command, at 9 pm eastern time, the latest wave of U.S. strikes against Iran, that included strikes on command centers, air defense sites, missile and drone capabilities, and coastal surveillance facilities, ended. Strikes are ongoing while… pic.twitter.com/0umnRw4V2T — OSINTdefender (@sentdefender) July 16, 2026

Νοσοκομείο εκκενώθηκε μετά τα πλήγματα στο Αχβάζ

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν οι πληροφορίες για πυραυλικά πλήγματα κοντά στο νοσοκομείο «Σαχίντ Μπαγκαΐ» στο Αχβάζ, όπου νοσηλεύονται και παιδιά με καρκίνο.

Η κρατική ιρανική ραδιοτηλεόραση IRIB μετέδωσε ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα εκκενώθηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας μετά την επίθεση. Ζημιές φέρεται να προκλήθηκαν και στο τμήμα όπου παρέχεται θεραπεία σε παιδιά με ογκολογικές παθήσεις.

Κατά την ίδια πηγή, τέσσερα διαφορετικά σημεία στην ευρύτερη περιοχή του Αχβάζ επλήγησαν, χωρίς να αναφερθούν ανθρώπινες απώλειες.

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χουζεστάν, Βαλιόλα Χαγιάτι, ανέφερε ότι από τις εκρήξεις υπέστησαν φθορές γειτονικές κατοικίες, ενώ σε αρκετά σπίτια έσπασαν τζάμια.

Εκρήξεις αναφέρθηκαν ακόμη στο Μπαντάρ Αμπάς, στην Τσαμπαχάρ και στη Ρασκ, ενώ το ιρανικό πρακτορείο Mehr έκανε λόγο για επιθέσεις σε διαφορετικά σημεία της χώρας.

Δύο κύματα αμερικανικών επιθέσεων

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν δύο διαδοχικά κύματα στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

U.S. sailors conduct nighttime flight operations aboard USS George H.W. Bush (CVN 77) while transiting the Arabian Sea. pic.twitter.com/uzJcrfGFXO — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 15, 2026

Σύμφωνα με τη CENTCOM, στόχος των επιθέσεων ήταν η αποδυνάμωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων που χρησιμοποιούνται για την απειλή της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

At 3 p.m. ET, U.S. forces launched operations for a second wave of strikes today against Iran. The strikes are targeting Iranian military capabilities used to threaten vessels freely transiting through the Strait of Hormuz, an international waterway vital to global commerce. The… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 15, 2026

«Οι επιχειρήσεις στοχεύουν στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για την απειλή πλοίων που κινούνται ελεύθερα μέσω των Στενών του Ορμούζ», ανέφερε η αμερικανική διοίκηση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι οι επιθέσεις αποσκοπούν στην προστασία των εμπορικών πλοίων και στη διατήρηση της ελεύθερης διέλευσης μέσω ενός από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα για την παγκόσμια διακίνηση πετρελαίου.

Δύο αμερικανικά πλήγματα κοντά στη Χοντάμπ

Στο στόχαστρο αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων βρέθηκε και περιοχή έξω από την πόλη Χοντάμπ, στην κεντρική επαρχία Μαρκάζι.

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία επλήγη δύο φορές από αμερικανικά αεροσκάφη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τη φύση του στόχου, την έκταση των ζημιών ή την ύπαρξη θυμάτων.

Η αεράμυνα ενεργοποιήθηκε στην Τεχεράνη

Τα συστήματα αεράμυνας της ιρανικής πρωτεύουσας τέθηκαν σε επιχειρησιακή λειτουργία για την αντιμετώπιση «εχθρικών απειλών», όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας.

Το πρακτορείο Mehr μετέδωσε την ενεργοποίηση της αεράμυνας, χωρίς να διευκρινίσει από πού προερχόταν η απειλή ή αν καταγράφηκαν επιθέσεις εντός ή γύρω από την Τεχεράνη.

🚨عاجـــــــــــــــل



الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى للعدوان الأمريكي على العاصمة طهران pic.twitter.com/V2b9Ed2mdo — AHMAD SLMAN (@ahmadslmanx) July 16, 2026

Δεν έχει αποσαφηνιστεί επίσης αν η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από εντοπισμό εναέριων στόχων ή αν αποτέλεσε προληπτικό μέτρο λόγω της διεύρυνσης των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Tehran reports the activation of air defense systems over the city.



It was further reported that fire was directed at "unidentified targets." pic.twitter.com/a8v7gbv5Ak — Eli Afriat 🇮🇱 (@EliAfriatISR) July 16, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν κατάρριψη MQ-9

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποστήριξαν ότι αναχαίτισαν και κατέστρεψαν μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου MQ-9 πάνω από την πόλη Αντιμεσκ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, το IRGC χαρακτήρισε το αεροσκάφος «εχθρικό» και ανέφερε ότι καταρρίφθηκε από νέο σύστημα αεράμυνας, το οποίο χειρίζεται η αεροδιαστημική δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης.

Η αμερικανική πλευρά δεν είχε επιβεβαιώσει άμεσα την απώλεια του συγκεκριμένου drone.

Αμερικανικά πυρά εναντίον δεξαμενόπλοιου

Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ακόμη ότι εκτόξευσαν πυραύλους Hellfire εναντίον του άδειου δεξαμενόπλοιου Belma, το οποίο, σύμφωνα με τη CENTCOM, κατευθυνόταν προς το νησί Χαργκ και ιρανικό λιμάνι.

Το πλοίο, το οποίο έφερε σημαία Κουρασάο, φέρεται να αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων να αλλάξει πορεία.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces have disabled the Curaçao-flagged tanker M/T Belma after the vessel ignored repeated warnings and continued toward Kharg Island, Iran's primary oil export terminal, in violation of the reimposed U.S. naval blockade.



According to CENTCOM, a… pic.twitter.com/M2EQpUPHxE — OSINTdefender (@sentdefender) July 15, 2026

Οι πύραυλοι έπληξαν την καπνοδόχο του δεξαμενόπλοιου, προκαλώντας την ακινητοποίησή του. Η CENTCOM ανέφερε ότι μετά την επίθεση το Belma δεν συνέχισε την πορεία του προς το Ιράν.

Από την επανέναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού, δύο ακόμη πλοία συμμορφώθηκαν με τις εντολές των ΗΠΑ και αναγκάστηκαν να αλλάξουν διαδρομή.

Συναγερμός σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Η ένταση επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες του Κόλπου, με σειρήνες αεροπορικής επιδρομής να ηχούν στο Μπαχρέιν.

Το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν προς ασφαλείς χώρους.

«Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να κατευθυνθούν προς τον πλησιέστερο ασφαλή χώρο», ανέφερε το υπουργείο.

Οι αρχές του Μπαχρέιν δεν ανακοίνωσαν αρχικά τι είχε προκαλέσει την ενεργοποίηση των σειρήνων, ενώ υπήρξαν πληροφορίες για εισερχόμενο βλήμα.

Στο Κουβέιτ, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν τέσσερις πυραύλους κρουζ και 21 drones που προέρχονταν από το Ιράν.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الاثم.



تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



ويرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن… pic.twitter.com/1B4X5mwRle — KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 15, 2026

Κατά την ίδια ανακοίνωση, η επίθεση είχε στόχο ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις και προκάλεσε υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες.

US bases in Kuwait and Bahrain tonight https://t.co/qb5ZHMnUh3 pic.twitter.com/yl6tHSOUyf — John Hussain (@johnhussainpres) July 15, 2026

Ιρανικά αντίποινα κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων

Η Τεχεράνη φέρεται να απάντησε στις αμερικανικές επιχειρήσεις με επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον Πέμπτο Στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, κάνοντας λόγο για καταστροφή κέντρων διοίκησης, αποθηκών και δεξαμενών καυσίμων.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν είχαν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές ή από την αμερικανική πλευρά.

Παράλληλα, αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν αριθμό drones πάνω από την Αρμπίλ, την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν στο Ιράκ, κοντά σε αμερικανικές εγκαταστάσεις και στο προξενείο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ εξετάζει νέα στρατιωτική κλιμάκωση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται να εξετάζει τη διεύρυνση των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Wall Street Journal.

Μεταξύ των επιλογών που φέρεται να έχουν παρουσιαστεί στον Αμερικανό πρόεδρο περιλαμβάνονται η εντατικοποίηση των αεροπορικών επιθέσεων, η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη ιρανικών νησιών κοντά στα Στενά του Ορμούζ και η προσθήκη ενεργειακών εγκαταστάσεων στον κατάλογο των στόχων.

Στο τραπέζι φέρεται να βρίσκεται και επιχείρηση για την κατάληψη του νησιού Χαργκ, το οποίο αποτελεί κομβικό σημείο για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Εξετάζεται επίσης πιθανή επίθεση στην οχυρωμένη εγκατάσταση Pickaxe Mountain, η οποία συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεν έχει μέχρι σήμερα αποτελέσει στόχο αμερικανικών βομβαρδισμών.

Ο Τραμπ είχε συγκαλέσει σύσκεψη στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, με τη συμμετοχή κορυφαίων κυβερνητικών και στρατιωτικών αξιωματούχων, ανάμεσά τους ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο αρχηγός του Μεικτού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν.

Q: You came to the conclusion that you couldn't negotiate with the IRGC, does that mean that you might wipe them out like you did ISIS.



TRUMP: Yeah. It does. We received a call just as I was coming here and they want to meet. pic.twitter.com/wS43Si724g — Acyn (@Acyn) July 15, 2026

Οι απειλές για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να θέσει συγκεκριμένη προθεσμία προς την Τεχεράνη, όταν ρωτήθηκε πόσο χρόνο έχει στη διάθεσή του το Ιράν προτού οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες.

«Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά, ξέρουν πώς πάει… Καλύτερα να φερθούν σωστά», είπε ο Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στο Fox News είχε προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να διατάξει επιθέσεις σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και γέφυρες, αν το Ιράν δεν προχωρούσε σε «συμφωνία».

«Τα πράγματα θα πάνε αληθινά άσχημα γι’ αυτούς», καθώς «την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί» και τη μεθεπόμενη θα «πάρουν σειρά οι γέφυρες» αν οι Ιρανοί «δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν», είχε δηλώσει.

Μηνύματα για πιθανή συνάντηση

Παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ιρανική πλευρά έχει εκφράσει ενδιαφέρον για συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεχθήκαμε ένα τηλεφώνημα μόλις ερχόμουν εδώ και θέλουν να συναντηθούν», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News.

Ο ισχυρισμός του Αμερικανού προέδρου δεν είχε επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή ή από την ιρανική κυβέρνηση.

Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία, υποστηρίζοντας ότι μία από τις τελευταίες επαφές είχε πραγματοποιηθεί μόλις μία ώρα πριν από τις δηλώσεις του.

Ερωτηθείς αν είχε αποφασίσει την εξόντωση της ηγεσίας των Φρουρών της Επανάστασης, αρχικά εμφανίστηκε να απαντά καταφατικά, προτού μετριάσει τη θέση του.

«Είναι σκληροί άνθρωποι, αλλά θέλουν να κάνουν μια συμφωνία», ανέφερε.

Ο Βανς μιλά για «λεπτό διπλωματικό χορό»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επέμεινε ότι η γενική πορεία των επαφών με το Ιράν παραμένει θετική, παρά τη συνεχιζόμενη ανταλλαγή επιθέσεων.

Joe Rogan asks JD Vance why President Trump keeps saying a deal has been made with Iran and then starts bombing them again.



Vance: “We are on the right trajectory, it’s just going to be really messy. There’s going to be a lot of starts and stops.” pic.twitter.com/FimEZHfGJK — The American Conservative (@amconmag) July 15, 2026

Μιλώντας στο podcast του Τζο Ρόγκαν, υποστήριξε ότι στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στους πραγματιστές, οι οποίοι επιθυμούν συμφωνία με την Ουάσινγκτον, και στους σκληροπυρηνικούς, που επιχειρούν να διατηρήσουν την πίεση στα Στενά του Ορμούζ.

«Ουσιαστικά είπαν “θα προσπαθήσουμε να το κλείσουμε. Φοβόμαστε ότι θα χάσουμε το διαπραγματευτικό μας πλεονέκτημα”. Οι πραγματιστές στο σύστημά τους λένε “αυτό ήταν λάθος. Ας συνεχίσουμε τις συνομιλίες”», ισχυρίστηκε.

Ο Βανς περιέγραψε τη στρατηγική των ΗΠΑ ως έναν συνδυασμό στρατιωτικής πίεσης, οικονομικών κινήτρων και διπλωματικών επαφών.

«Ξέρω πώς θα καταλήξει τελικά όλο αυτό; Φυσικά και όχι. Αυτό που κάνουμε, όμως, είναι ένας λεπτός διπλωματικός χορός, στον οποίο χρησιμοποιούμε οικονομικούς μοχλούς πίεσης, καρότα και μαστίγια, προσπαθούμε να συνομιλήσουμε με τους πραγματιστές και, όταν διαπράττουν πράξεις βίας, απαντάμε», δήλωσε.

Παράλληλα, επέκρινε όσους στις ΗΠΑ ζητούν την πλήρη καταστροφή του Ιράν μέσω μαζικών βομβαρδισμών, προειδοποιώντας ότι μια προσπάθεια ανατροπής του καθεστώτος θα απαιτούσε μεγάλη ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων.