Χωρίς τον Ετιέν Καμαρά θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στην εντός έδρας αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής της Super League με αντίπαλο τον Αστέρα AKTOR (18/10, 19:00).

Ο χαφ των «πράσινων» συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες και έτσι κόντρα στους Αρκάδες θα εκτίσει την τιμωρία της μιας αγωνιστικής.

Από εκεί και πέρα, με επιστροφές συνεχίστηκε σήμερα Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Κορωπί.

Συγκεκριμένα, ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας που είχε υποστεί θλάση στο παιχνίδι με τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ για τα προκριματικά του Conference League ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημά του και επέστρεψε στις προπονήσεις.

Παράλληλα, ο Τσιριβέγια, ακολούθησε μέρος του προγράμματος στις εγκαταστάσεις του «τριφυλλιού».

Ο Ισπανός χαφ είχε τραυματιστεί στο ματς του Κράλοβε και ίσως επιστρέψει σε ένα από τα επόμενα παιχνίδια πριν τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες.