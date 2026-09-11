Ο δημοσιογράφος και στενός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη, Διονύσης Θανάσουλας μίλησε για τον καλλιτέχνη, αλλά και μοιράστηκε προσωπικές του στιγμές με τον τραγουδιστή.

«Είχε περάσει δύσκολα. Την τελευταία φορά τον είδα τον Ιούνιο, σε μια εκδήλωση που βρεθήκαμε εκεί, κάπου στη Βάρκιζα κάτω. Κάτσαμε ένα μισάωρο περίπου. Καλά ήτανε, έτσι έδειχνε τουλάχιστον. Μου είπε «Θανασουλάκο, ετοιμάζω διάφορα». «Το ξέρω», του λέω. «Άντε με το καλό, το restart» και λοιπά. Δεν του άρεσε η λέξη restart. Εμένα με χτύπησε σαν κεραυνός η είδηση Τετάρτη, γιατί τον ξέρω 24 χρόνια. Γνωριστήκαμε στη νύχτα, ενίοτε συναντιόμασταν και την ημέρα».

«Δεν θα ξεχάσω τα Χριστούγεννα του ’23, που κάλεσε περίπου είκοσι άτομα στο σπίτι του. Τα κινητά τα αφήσαμε έξω στην είσοδο – και καλά κάναμε γιατί το σπίτι του ήτανε. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να το κάνουμε βούκινο στα social. Και στόλιζε το δέντρο και αυτά και κάποια στιγμή κουβεντιάζουμε και του λέω «Ρε συ Γιώργο, δεν θες να είσαι έτσι σε μια σχέση;» του λέω. «Να είσαι πιο ήρεμος» και λοιπά. Και μου λέει «Διονύση, όποτε το προσπάθησα και κατέβηκα από το άρμα του Μαζωνάκη, δεν πήγε καλά και γι’ αυτό, έχω επιλέξει να είμαι βαθιά μοναχικός», μου είπε».

«Ήταν ένα φαινόμενο, όχι μόνο αυτό που εξέπεμπε στην πίστα. Ποιος άλλος θα τολμούσε να τραγουδήσει Ρίτα Σακελλαρίου και να φοράει σορτσάκι;».

Όπως δήλωσε ο ίδιος, ο τραγουδιστής περνούσε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, έχοντας φτάσει στα όριά του τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά, επηρεασμένος από οικογενειακές αντιδικίες.

«Τους τελευταίους μήνες ήτανε στα όριά του. Είχε φτάσει στα όριά του και σωματικά και ψυχολογικά πιστεύω. Και παρόλο που είχε κλείσει μια πολύ καλή συνεργασία για το χειμώνα και λοιπά, τελικά πιστεύω ότι αυτός ήταν πολύ μόνος του», τόνισε ο Δ. Θανάσουλας.