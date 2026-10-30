Η ifly ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την επίσημη ένταξή της στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο Κέντρων Τεχνικής Υποστήριξης (Authorized Service Centers) της Leonardo για την πλατφόρμα ελικοπτέρων AW139. Η σχετική συμφωνία υπεγράφη επίσημα στο Μιλάνο στις 20 Οκτωβρίου 2026, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στη διαρκή δέσμευση της ifly για την υποστήριξη της κοινότητας των χειριστών και ιδιοκτητών ελικοπτέρων Leonardo στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Ως ο μεγαλύτερος operator πολιτικών ελικοπτέρων Leonardo στην Ελλάδα, η ifly έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία στους τομείς της επιχειρησιακής λειτουργίας, της συντήρησης και της τεχνικής υποστήριξης αεροσκαφών της Leonardo. Μέσω των εξειδικευμένων εγκαταστάσεων συντήρησης που διαθέτει στο Αεροδρόμιο Μεγάρων, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε τεχνικές δυνατότητες, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο τη διασφάλιση των υψηλότερων προδιαγραφών ασφάλειας και εξυπηρέτησης πελατών.

Η ένταξη στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο Κέντρων Τεχνικής Υποστήριξης της Leonardo ενισχύει περαιτέρω τη δυνατότητα της ifly να παρέχει εγκεκριμένες υπηρεσίες συντήρησης για την πλατφόρμα AW139, εδραιώνοντας παράλληλα τη θέση της ως αξιόπιστου συνεργάτη για operators που αναζητούν υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη και επιχειρησιακή αριστεία.

Με αφορμή τη σημαντική αυτή εξέλιξη, ο Σπύρος Βέρμπης, Chief Business Development Officer της ifly, δήλωσε: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς η ένταξή μας στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο Κέντρων Τεχνικής Υποστήριξης της Leonardo για τα ελικόπτερα AW139. Η αναγνώριση αυτή αντανακλά την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό των ομάδων συντήρησης και μηχανικών μας, καθώς και την εμπιστοσύνη που έχει επιδείξει η Leonardo στις δυνατότητές μας. Ως ο μεγαλύτερος operator ελικοπτέρων Leonardo στην Ελλάδα, παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεχή επένδυση στην τεχνική αριστεία και την υποστήριξη των πελατών μας, δημιουργώντας πρόσθετη αξία για τους operators τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή».

Εκπρόσωπος της Leonardo δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που γιορτάζουμε αυτό το σημαντικό ορόσημο μαζί με την ifly. Η ένταξη της ifly στο δίκτυο Κέντρων Τεχνικής Υποστήριξης για τα AW139 αποτελεί στρατηγική εξέλιξη της συνεργασίας μας και ένα ακόμη βήμα προς την ενίσχυση των δυνατοτήτων τεχνικής υποστήριξης στην Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει την κοινή μας δέσμευση για την παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών και μακροχρόνιας υποστήριξης στους πελάτες μας».

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή στρατηγική της ifly και διευρύνει τις δυνατότητες της εταιρείας στον τομέα της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. Μέσα από τη στενή συνεργασία με τη Leonardo, η ifly φιλοδοξεί να προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους operators ελικοπτέρων AW139, συμβάλλοντας παράλληλα στη συνεχή ανάπτυξη των υποδομών τεχνικής υποστήριξης ελικοπτέρων στην Ελλάδα.

Με ισχυρή επιχειρησιακή εμπειρία, εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και μια στρατηγικά τοποθετημένη βάση συντήρησης στα Μέγαρα, η ifly βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ώστε να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες ανάγκες των operators ελικοπτέρων Leonardo και να αξιοποιήσει τις νέες προοπτικές που δημιουργεί αυτή η συνεργασία.