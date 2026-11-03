Η δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά. Το υψηλό κόστος στέγασης, η επιβάρυνση από τα ενοίκια και οι οικονομικές απαιτήσεις για την απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας καθιστούν αναγκαία την αναζήτηση λύσεων τόσο για τους πολίτες όσο και για την αγορά ακινήτων.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αξιοποίηση της υπάρχουσας ακίνητης περιουσίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Ωστόσο, ένα ζήτημα που συχνά απασχολεί την αγορά είναι η διαχείριση ακινήτων με προσημειώσεις υποθήκης ή κατασχέσεις και εν γένει ακίνητα που παραμένουν εκτός αγοράς λόγω οφειλών. Στην πράξη, αρκετοί ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη την προοπτική πώλησης ενός ακινήτου στο οποίο υπάρχει προσημείωση ή κατάσχεση. Συχνά θεωρούν ότι η ύπαρξη ενός τέτοιου βάρους καθιστά τη μεταβίβαση ιδιαίτερα δύσκολη ή αποτρεπτική για τους υποψήφιους αγοραστές. Η αντίληψη αυτή μπορεί να οδηγήσει στην αναβολή της πώλησης ή ακόμη και στην πλήρη απομάκρυνση του ακινήτου από την αγορά, χωρίς να εξετάζονται εγκαίρως οι διαθέσιμες νομικές δυνατότητες.

Έτσι, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος: ο ιδιοκτήτης, θεωρώντας ότι η προσημείωση ή η κατάσχεση αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο για την πώληση του ακινήτου, αποφεύγει να το διαθέσει στην αγορά.

Ως αποτέλεσμα, χάνεται μια πιθανή ευκαιρία αξιοποίησης της περιουσίας του για την εξόφληση ή τη διευθέτηση των οφειλών του, με συνέπεια να παραμένει εγκλωβισμένος στα «κόκκινα» δάνεια, ενώ το ακίνητο εξακολουθεί να παραμένει αναξιοποίητο.

Η κατάσταση αυτή δεν σημαίνει ότι κάθε βεβαρημένο ακίνητο μπορεί να πωληθεί εύκολα ή ότι η πώληση αρκεί πάντοτε για την εξόφληση των οφειλών. Αναδεικνύει, όμως, τη σημασία της έγκαιρης νομικής αξιολόγησης, ώστε να εξετάζεται αν υπάρχει δυνατότητα οργανωμένης και ασφαλούς μεταβίβασης.

Και το ερώτημα που συχνά τίθεται είναι: Μπορεί να πωληθεί ένα ακίνητο με προσημείωση;

Η ύπαρξη προσημείωσης υποθήκης δεν αποκλείει αυτομάτως την αγοραπωλησία. Σε αρκετές περιπτώσεις, η συναλλαγή μπορεί να οργανωθεί με τρόπο ώστε μέρος του τιμήματος να κατευθυνθεί στην εξόφληση της απαίτησης της τράπεζας ή του άλλου πιστωτή και να ακολουθήσει η νόμιμη διαδικασία εξάλειψης του βάρους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τον αρμόδιο πιστωτή, να έχει προσδιοριστεί το ποσό που απαιτείται και να έχουν συμφωνηθεί οι όροι και οι ενέργειες που θα οδηγήσουν στην εξάλειψη της προσημείωσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συνεργασία με τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να γνωρίζει υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να εξοφληθεί η απαίτηση, ενώ ο αγοραστής πρέπει να έχει διασφαλίσει ότι η καταβολή του τιμήματος θα συνδεθεί με τις αναγκαίες νόμιμες ενέργειες για την εξάλειψη του βάρους.

Δεν αρκεί, επομένως, η συμφωνία για την πώληση. Χρειάζεται συγκεκριμένος σχεδιασμός, ώστε να είναι σαφές ποιο ποσό θα καταβληθεί, σε ποιον και με ποια διαδικασία θα ολοκληρωθούν η μεταβίβαση και η εξάλειψη της προσημείωσης.

Όταν υπάρχει κατάσχεση, ο έλεγχος γίνεται ακόμη πιο σύνθετος

Η κατάσχεση απαιτεί διαφορετική και συχνά πιο σύνθετη αντιμετώπιση, καθώς συνδέεται με διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι συνέπειές της και οι προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση μιας μεταβίβασης πρέπει να εξετάζονται με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε υπόθεσης.

Ανάλογη προσοχή απαιτείται όταν τα βάρη συνδέονται με απαιτήσεις του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ, καθώς ενδέχεται να εφαρμόζονται ειδικές διαδικασίες και να απαιτούνται συγκεκριμένες πράξεις ή εγκρίσεις.

Για τον λόγο αυτό, τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και ο υποψήφιος αγοραστής χρειάζονται σαφή εικόνα της νομικής κατάστασης του ακινήτου πριν αναλάβουν οποιαδήποτε σημαντική οικονομική δέσμευση. Η νομική ενημέρωση από έναν εξειδικευμένο νομικό είναι απαραίτητη ώστε να αποτραπούν τα αδιέξοδα.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η κατοικία αποτελεί μείζον κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα, η ορθή αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας προϋποθέτει ενημέρωση, διαφάνεια και νομική ασφάλεια. Ένα ακίνητο με προσημείωση ή κατάσχεση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ούτε ως αυτονόητα απαγορευμένη επιλογή ούτε ως εύκολη ευκαιρία. Κάθε περίπτωση χρειάζεται εξατομικευμένο έλεγχο και κατάλληλο σχεδιασμό, ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων.

Η έμπειρη νομική ομάδα της δικηγορικής εταιρίας ΑΝΝΑ Α. ΚΟΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, σε συνεργασία με το δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών μας (μηχανικούς, συμβολαιογράφους, εκτιμητές, μεσίτες), διαθέτει βαθιά γνώση του Τραπεζικού και Αστικού Δικαίου, καθώς και πολυετή εμπειρία σε υποθέσεις ρυθμίσεων οφειλών και αγοραπωλησίας ακινήτων με προσημειώσεις και κατασχέσεις. Ως εκ τούτου, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο σύμβουλο για όσους επιθυμούν να διερευνήσουν την αγορά ακινήτων με υφιστάμενα βάρη, με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων τους και τη μείωση των κινδύνων που ενέχει μια τέτοια επιλογή.

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