Την έντονη αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναφερόταν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και ευχόταν να είχε πεθάνει ο ίδιος ο υπουργός στη θέση του τραγουδιστή.

Η ανάρτηση, η οποία έγραφε χαρακτηριστικά «Θεέ μου, γιατί τον Μαζωνάκη και όχι τον Άδωνι Γεωργιάδη;», συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες likes, εκατοντάδες σχόλια και περισσότερες από 11.000 αναδημοσιεύσεις, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση του υπουργού Υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στηλίτευσε τόσο το περιεχόμενο της ανάρτησης όσο και την απήχηση που είχε, κάνοντας λόγο για «υπερβολικά τοξική» κατάσταση στην ελληνική κοινωνία.

«Κάτι υπερβολικά τοξικό υπάρχει στην Κοινωνία μας», έγραψε ο υπουργός Υγείας, σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη ανάρτηση. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια δημόσια ευχή θανάτου σε βάρος ενός ανθρώπου, η οποία μάλιστα, όπως ανέφερε, συγκέντρωσε τεράστια απήχηση στα social media.

«Ένας λοιπόν εύχεται δημοσίως να πεθάνει ένας συνάνθρωπός του. Και αυτή η ανάρτηση λαμβάνει… 50.000 like, 234 σχόλια, 839 αποθηκεύσεις στα αγαπημένα, 11.227 αναδημοσιεύσεις», ανέφερε.

Ο υπουργός Υγείας εξέφρασε παράλληλα τον προβληματισμό του για την ένταση και το μίσος που, όπως υποστήριξε, κυριαρχούν σε μεγάλο μέρος του δημόσιου λόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κάτι υπερβολικά τοξικό υπάρχει στην Κοινωνία μας. Ένας ανεβάζει στο διαδίκτυο αυτή την χυδαία και αποκρουστική ανάρτηση. Ναι εύχεται να είχα πεθάνει στην θέση του Γιώργου Μαζωνάκη. Ένας λοιπόν εύχεται δημοσίως να πεθάνει ένας συνάνθρωπος του. Και αυτή η ανάρτηση λαμβάνει…..50000 like, 234 σχόλια, 839 αποθηκεύσεις στα αγαπημένα, 11227 αναδημοσιεύσεις…. Καμμία φορά όλο αυτό σε κάνει πραγματικά να αναρωτιέσαι αν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς με όλα αυτά. Κρίμα πραγματικά για το πώς έχουμε φθάσει να συγκεντρώνουμε τόσο μίσος ο ένας για τον άλλον. — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 11, 2026

«Καμιά φορά όλο αυτό σε κάνει πραγματικά να αναρωτιέσαι αν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς με όλα αυτά. Κρίμα πραγματικά για το πώς έχουμε φθάσει να συγκεντρώνουμε τόσο μίσος ο ένας για τον άλλον», έγραψε χαρακτηριστικά. Η ανάρτηση του χρήστη έγινε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και περιείχε την επίμαχη φράση: «Θεέ μου, γιατί τον Μαζωνάκη και όχι τον Άδωνι Γεωργιάδη;».

Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε την ανάρτηση «χυδαία και αποκρουστική», εστιάζοντας κυρίως στο γεγονός ότι δεν περιορίστηκε σε μια πολιτική επίθεση, αλλά περιείχε ευχή για τον θάνατο ενός ανθρώπου. Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην απήχηση που είχε η συγκεκριμένη δημοσίευση, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, συγκέντρωσε περίπου 50.000 likes και περισσότερες από 11.000 αναδημοσιεύσεις.