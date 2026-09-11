Στα αυξημένα φαινόμενα μεταπώλησης εισιτηρίων από τους κατόχους διαρκείας, αναφέρθηκε η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, θέλησε να υπενθυμίσει στον κόσμο τους όρους με τους οποίους συμφωνεί, όταν προχωρά στην αγορά ενός κανονικού εισιτηρίου ή διαρκείας, ενώ στάθηκε και στις κυρώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους κατόχους Εισιτηρίων Διαρκείας αγωνιστικής περιόδου 2026/2027 για τα κάτωθι:

Από την έναρξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, έχει διαπιστωθεί ότι αρκετοί κάτοχοι Εισιτηρίων Διαρκείας προσφέρουν ή/και διαθέτουν τα εισιτήρια τους σε τρίτους έναντι χρηματικού ανταλλάγματος μέσω διαφόρων λογαριασμών που δραστηριοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), καθώς και μέσω επίσημων ιστοσελίδων και λοιπών διαδικτυακών πλατφορμών που λειτουργούν ως αγορές διάθεσης εισιτηρίων.

Με αφορμή τα ανωτέρω, η ΠΑΕ Ολυμπιακός υπενθυμίζει ότι κάθε κάτοχος Εισιτηρίου Διαρκείας, κατά την αγορά του, αποδέχεται ρητώς και ανεπιφύλακτα τους «Όρους & Προϋποθέσεις Έκδοσης – Χρήσης Εισιτηρίων» της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την αγωνιστική περίοδο 2026/2027 (εφεξής οι «Όροι Εισόδου»), οι οποίοι είναι δημοσιευμένοι και διαθέσιμοι στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ και διέπουν, μεταξύ άλλων, την έκδοση, κατοχή, χρήση, μεταβίβαση και εν γένει διάθεση των Εισιτηρίων Διαρκείας.

Υπενθυμίζεται ειδικότερα ότι:

1. Το Εισιτήριο Διαρκείας είναι ονομαστικό και αυστηρά προσωπικό. Η μεταβίβαση ή η χρήση του από τρίτο πρόσωπο επιτρέπεται αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με την επίσημη διαδικασία μεταβίβασης που προβλέπεται στους Όρους Εισόδου και εφαρμόζεται από την ΠΑΕ.

2. Απαγορεύεται ρητώς η πώληση, μεταπώληση ή με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση του Εισιτηρίου Διαρκείας σε τρίτο έναντι αντιτίμου, είτε απευθείας είτε μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδων, διαδικτυακών πλατφορμών ή οποιουδήποτε άλλου μη εξουσιοδοτημένου δικτύου.

3. Η κατά παράβαση των Όρων Εισόδου μεταβίβαση, διάθεση, μεταπώληση ή χρήση Εισιτηρίου Διαρκείας δύναται να επιφέρει τις κυρώσεις και συνέπειες που προβλέπονται στους Όρους Εισόδου και στην ισχύουσα νομοθεσία, τόσο για τον κάτοχο του Εισιτηρίου Διαρκείας όσο και, κατά περίπτωση, για το πρόσωπο που το αποκτά ή το χρησιμοποιεί.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός παρακολουθεί συστηματικά και διερευνά περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένης διάθεσης και μεταπώλησης εισιτηρίων και, όταν διαπιστώνεται παραβίαση των Όρων Εισόδου ή/και της ισχύουσας νομοθεσίας, επιφυλάσσεται να προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω ενέργειες και οι προβλεπόμενες συνέπειες δεν αφορούν αποκλειστικά τα Εισιτήρια Διαρκείας. Αντίστοιχες ενέργειες θα ακολουθούνται από την ΠΑΕ Ολυμπιακός σε κάθε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη πώληση, μεταπώληση ή διάθεση έναντι αντιτίμου μεμονωμένων εισιτηρίων αγώνων, είτε μέσω Social Media, διαδικτυακών πλατφορμών και ιστοσελίδων, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Η ΠΑΕ επιφυλάσσεται και στις περιπτώσεις αυτές για την άσκηση κάθε δικαιώματος και τη λήψη κάθε μέτρου που προβλέπεται από τους Όρους Εισόδου και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καλεί τους φιλάθλους να μην αγοράζουν εισιτήρια από τρίτους, μέσω Social Media ή από μη εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες και πλατφόρμες, καθώς η κατοχή ή εμφάνιση ενός εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet δεν πιστοποιεί από μόνη της ότι αυτό αποκτήθηκε σύμφωνα με τους Όρους Εισόδου, ούτε διασφαλίζει τη δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο σε περίπτωση που έχει προηγηθεί μη επιτρεπόμενη διάθεση ή μεταπώλησή του.

Για την προστασία του φίλαθλου κοινού επισημαίνεται ότι τα μόνα επίσημα δίκτυα διάθεσης εισιτηρίων της ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι η επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός και η επίσημη πλατφόρμα διάθεσης εισιτηρίων more.com, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σημείο διάθεσης ανακοινώνεται επισήμως από την ΠΑΕ».