Η Νένα Χρονοπούλου απάντησε σε σχόλια που δέχθηκε στα social media μετά την ανάρτησή της για το λίφτινγκ που έκανε, καθώς κάποιοι την κατηγόρησαν ότι ζητά χρήματα για τις θεραπείες του γιου της και την ίδια στιγμή τα διαθέτει για αισθητικές επεμβάσεις.

Η ηθοποιός είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες και βίντεο με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το Face Lift, για το οποίο έχει μιλήσει ανοιχτά και στο παρελθόν. Η ανάρτηση προκάλεσε σχόλια και η ίδια αποφάσισε να απαντήσει μέσα από νέο βίντεο.

Όπως είπε, ανάμεσα σε όσα διάβασε ήταν και σχόλια που συνέδεαν τις οικονομικές ανάγκες για τις θεραπείες παιδιών με αναπηρία με τα χρήματα που μπορεί να διαθέσει μια οικογένεια για αισθητικές παρεμβάσεις.

Η Νένα Χρονοπούλου ξεκαθάρισε ότι από τον προσωπικό της λογαριασμό δεν έχει ζητήσει ποτέ χρήματα για τον γιο της, Χρήστο.

«Κάποιοι μου γράψανε ότι ζητάμε χρήματα για τα παιδιά μας, για τις θεραπείες τους και εμείς τα χαλάμε στα λίφτινγκ. Στο προσωπικό μου προφίλ δεν έχω ζητήσει από κανέναν ποτέ χρήματα. Ποτέ. Ούτε για τις θεραπείες του παιδιού μου, ούτε για οτιδήποτε κάνει το παιδί μου», ανέφερε.

«Ο Χρήστος μου είναι ο γιος μου και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ»

Στη συνέχεια, η Νένα Χρονοπούλου μίλησε για τον γιο της και για τον τρόπο με τον οποίο έχει διαμορφωθεί η καθημερινότητά τους, μετά τη διάγνωση της αναπηρίας του.

«Τα παιδιά μας ναι μεν έχουν αναπηρίες, αλλά δεν σταματάνε να είναι παιδιά μας. Εμένα ο Χρήστος μου είναι ο γιος μου και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ», είπε, περιγράφοντας τη σχέση της με τον γιο της.

Η ίδια αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την αναπηρία του Χρήστου, λέγοντας: «Και αγαπώ την αναπηρία του και συμβιβάστηκα μαζί της και έγινα φίλη μαζί της».

Μιλώντας για την καθημερινή τους ζωή, πρόσθεσε: «Και όπως θα ζούσα αν είχα ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ζω με τον Χρήστο μου. Βεβαίως και έχω αλλάξει κάποιες συνήθειες, αλλά η ζωή δεν σταματάει».

Η ηθοποιός θέλησε ακόμη να αναφερθεί στη βοήθεια που χρειάζονται οι οικογένειες παιδιών με αναπηρία, επισημαίνοντας ότι δεν αφορά αποκλειστικά την οικονομική στήριξη.

«Δεν ζητάμε χρήματα. Ανθρώπους ζητάμε. Ανθρώπους που να έχουν ανθρωπιά, που να μπορούν να κάνουν εθελοντισμό», σημείωσε.