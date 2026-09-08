Η ελληνική επιχειρηματική σκηνή συνεχίζει να αναδεικνύει νέες ομάδες που επιχειρούν να μετατρέψουν μια ιδέα σε βιώσιμη δραστηριότητα, να διευρύνουν το αποτύπωμά τους και να διεκδικήσουν χώρο σε μια ολοένα πιο απαιτητική αγορά.

Πρόσφατα, τρεις ελληνικές επιχειρήσεις με επίκεντρο την τεχνολογία, την καινοτομία και τη διεθνή ανάπτυξη βρέθηκαν στο προσκήνιο των Βραβείων Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου 2026. Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο Stelios Foundation Conference Hall, στην Πλάκα, παρουσία εκπροσώπων της επιχειρηματικής, επενδυτικής και θεσμικής κοινότητας, ενώ τα βραβεία πραγματοποιήθηκαν με τη θεσμική υποστήριξη του Elevate Greece.

Η Loopcv, η iSPACE και η Vivestia Booking & Metasearch Platform ήταν οι μεγάλες νικήτριες της 17ης διοργάνωσης, κερδίζοντας χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ και αποτυπώνοντας τρεις διαφορετικές όψεις της σύγχρονης ελληνικής επιχειρηματικότητας: από την τεχνητή νοημοσύνη και την αγορά εργασίας έως τα 3D Virtual Tours, τον τουρισμό και τις ψηφιακές κρατήσεις.

Η φετινή χρονιά είχε μάλιστα ιδιαίτερη σημασία για τον θεσμό, καθώς καταγράφηκε ρεκόρ συμμετοχών με 62 αιτήσεις, στοιχείο που δείχνει τη δυναμική που αναπτύσσεται γύρω από το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων.

Στέλιος Χατζηιωάννου: Στόχος να αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου ιδρυτής και πρόεδρος του Stelios Philanthropic Foundation και δημιουργός και ιδιοκτήτης των εμπορικών σημάτων easy (easy family of brands – www.easy.com), απένειμε αυτοπροσώπως τα βραβεία στους φετινούς νικητές και στάθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη συμμετοχή της φετινής διοργάνωσης.

Όπως δήλωσε: «Είναι μεγάλη χαρά που για 17η χρονιά στηρίζουμε, μέσα από τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας, νέους επιχειρηματίες στην Ελλάδα και που φέτος είχαμε περισσότερες αιτήσεις από κάθε άλλη χρονιά. Στόχος μας είναι να βοηθάμε νέους ανθρώπους να αναπτύσσουν τις επιχειρήσεις τους, να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και να συμβάλλουν στην ελληνική οικονομία.

Θέλω να συγχαρώ τους φετινούς νικητές και εύχομαι τα βραβεία να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Τα Βραβεία αποτελούν σημαντικό μέρος του ευρύτερου φιλανθρωπικού έργου του Ιδρύματος στην Ελλάδα. Αυτή την περίοδο, ιδιαίτερη σημασία έχει για εμάς και η προσπάθεια να καλυφθούν οι τελευταίες 16 άγονες θέσεις γιατρών σε μικρά νησιά της χώρας, στο πλαίσιο της επταετούς δωρεάς μας, ύψους €11 εκατ., για την πρόσθετη οικονομική ενίσχυση 90 γιατρών σε 50 νησιά. Ελπίζω ότι σύντομα θα καλυφθούν και αυτές οι θέσεις, ώστε περισσότεροι κάτοικοι μικρών νησιών να έχουν έναν γιατρό κοντά τους όταν τον χρειάζονται».

Στην τελετή συμμετείχαν επίσης ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος απένειμε το πρώτο βραβείο, και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, που πραγματοποίησε την απονομή του δεύτερου βραβείου.

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στη σημασία της στήριξης των νέων και της επιχειρηματικότητας, σημειώνοντας ότι το brain drain έχει αρχίσει να αντιστρέφεται από το 2023 και υπογραμμίζοντας τον ρόλο πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν τους Έλληνες startuppers. Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στη δωρεά του Ιδρύματος για την ενίσχυση γιατρών σε μικρά νησιά της χώρας.

Από την πλευρά του, ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι τα Βραβεία αναδεικνύουν νέους ανθρώπους που μετέτρεψαν μια ιδέα σε επιχειρηματική δραστηριότητα με φιλοδοξία, εξωστρέφεια και διεθνή προοπτική. Αναφέρθηκε επίσης στην ενεργό συμμετοχή του Elevate Greece στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, χαρακτηρίζοντας τη διοργάνωση παράδειγμα συνεργασίας ανάμεσα στην Πολιτεία και την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Οι τρεις νικήτριες επιχειρήσεις είναι άλλωστε ήδη εγγεγραμμένες ή έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων του Elevate Greece.

Από την αναζήτηση εργασίας μέχρι την ταξιδιωτική εμπειρία

Το πρώτο βραβείο και το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο, ύψους 150.000 ευρώ, απονεμήθηκε στον Γιώργο Αυγενάκη, CEO της Loopcv.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε έναν τομέα που αλλάζει με ταχύτητα διεθνώς: την αναζήτηση εργασίας με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Η Loopcv χρησιμοποιεί AI για να αυτοματοποιεί και να απλοποιεί τη διαδικασία αναζήτησης θέσεων εργασίας, βοηθώντας τους υποψηφίους να βρίσκουν ευκαιρίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στο προφίλ τους και να οργανώνουν αποτελεσματικότερα τις αιτήσεις τους.

Για την εταιρεία, η διάκριση αποτελεί παράλληλα μια ευκαιρία για το επόμενο βήμα της ανάπτυξής της. Όπως ανέφερε ο Γιώργος Αυγενάκης, στόχος της Loopcv από την πρώτη ημέρα ήταν η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης ώστε η αναζήτηση εργασίας να γίνει πιο απλή, γρήγορη και αποτελεσματική, με τη νέα χρηματοδότηση να δίνει επιπλέον ώθηση στην προσπάθεια διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας.

Η iSPACE και η νέα ψηφιακή εμπειρία επιχειρήσεων και πελατών

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η iSPACE, των Νικηφόρου Κρητικού και Γρηγόρη Στάθη, η οποία έλαβε χρηματικό έπαθλο 100.000 ευρώ.

Η τεχνολογία της εταιρείας συνδυάζει 3D Virtual Tours, τεχνητή νοημοσύνη, έξυπνη πλοήγηση και επαυξημένη πραγματικότητα, δημιουργώντας ψηφιακά εργαλεία για επιχειρήσεις από τον χώρο της φιλοξενίας, του τουρισμού και του εμπορίου.

Στην πράξη, οι λύσεις της iSPACE επιχειρούν να μεταφέρουν ένα μεγαλύτερο μέρος της φυσικής εμπειρίας στο ψηφιακό περιβάλλον. Μέσα από διαδραστικές εφαρμογές, οι επιχειρήσεις μπορούν να ενισχύσουν την ψηφιακή παρουσία τους, να αυτοματοποιήσουν μέρος της εξυπηρέτησης των πελατών τους και να δημιουργήσουν νέα σημεία επαφής με το κοινό.

Η εταιρεία έχει ήδη παρουσία σε ολόκληρη την Ελλάδα και σχεδιάζει την επέκτασή της και εκτός συνόρων. Οι ιδρυτές της χαρακτήρισαν τη βράβευση «καθοριστικό εφαλτήριο» για την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας τους, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής τεχνολογικής καινοτομίας.

Η Vivestia θέλει να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε μια κράτηση πριν ταξιδέψουμε

Το τρίτο βραβείο, ύψους 50.000 ευρώ, απονεμήθηκε στους Ανδρέα Γκίνη και Γιώργο Κονταξή της Vivestia Booking & Metasearch Platform.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των ταξιδιωτικών κρατήσεων για πολυτελείς κρουαζιέρες, βίλες και ξενοδοχεία και βασίζει ένα σημαντικό μέρος της εμπειρίας της σε πιστοποιημένα Virtual Tours.

Η λογική είναι απλή: ο ταξιδιώτης να έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει ψηφιακά και με μεγαλύτερη ακρίβεια τον χώρο ή την εμπειρία που πρόκειται να επιλέξει πριν προχωρήσει στην κράτησή του.

Η Vivestia έχει ήδη διεθνή παρουσία σε αγορές όπως η Ελλάδα, η Κροατία, η Ιταλία και οι Σεϋχέλλες, ενώ το portfolio της περιλαμβάνει περισσότερες από 200 βίλες και 5.000 δωμάτια ξενοδοχείων.

Για τους ιδρυτές της, η βράβευση ενισχύει το σχέδιο περαιτέρω διεθνούς ανάπτυξης της πλατφόρμας και τον στόχο να καταστήσουν την ταξιδιωτική κράτηση περισσότερο διαφανή και αξιόπιστη.

Ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2008

Πίσω από τις τρεις φετινές διακρίσεις βρίσκεται ένας θεσμός που μετρά ήδη σχεδόν δύο δεκαετίες παρουσίας στην Ελλάδα. Τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου διοργανώνονται από το 2008, με στόχο τη χρηματοδοτική υποστήριξη νέων επιχειρηματιών που δημιουργούν και αναπτύσσουν τις εταιρείες τους στην ελληνική αγορά.

Μέχρι σήμερα, το Stelios Philanthropic Foundation έχει διαθέσει περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ για τη στήριξη νέων επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ελλάδα.

Στη λίστα των εταιρειών που έχουν διακριθεί τα προηγούμενα χρόνια βρίσκονται ονόματα όπως Ferryhopper, Cinobo, Ancient Greek Sandals, Enaleia, Vendora και Sun of a Beach, επιχειρήσεις που ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές αλλά συνδέονται με ένα κοινό χαρακτηριστικό: ξεκίνησαν από την ελληνική αγορά με φιλοδοξία να αναπτυχθούν περισσότερο.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνολογία αλλάζει ταχύτατα την εργασία, τον τουρισμό και τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις επικοινωνούν με τους πελάτες τους, οι τρεις φετινοί νικητές αποτυπώνουν τρεις διαφορετικούς δρόμους της ελληνικής καινοτομίας. Και τα 300.000 ευρώ των βραβείων λειτουργούν ως ένα ακόμη κεφάλαιο για το επόμενο στάδιο αυτής της διαδρομής.