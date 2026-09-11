Αρκετά καλό ήταν το δείγμα του Άρη απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ παρά την ήττα με 87-92 στην πρεμιέρα του διεθνούς τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο.

Ντιμιτρίεβιτς και Ρόμπινσον-Ερλ ξεχώρισαν για τους «κίτρινους», που έβαλαν από 15 πόντους, ενώ Κορυφαίος της Μακάμπι ήταν ο Κόλσον που είχε 23 πόντους.

Η Μακάμπι ήταν αυτή που ξεκίνησε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 5-0, με τον Άρη να αντιδρά και να μειώνει σε 7-5, με τρίποντο του Ντιμιτρίεβιτς.

Ωστόσο, η ομάδα του Όντετ Κάτας πέτυχε τα ελεύθερα σουτ και με καλάθι του Μπρισέτ έκανε το 21-9, με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται με 15-21, με τρίποντα του Μποχωρίδη και του Τολιόπουλου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πέτυχε συνεχόμενους πόντους αλλά η επίθεση της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη δε λειτουργούσε καλά. Η Μακάμπι, από την άλλη με πρωταγωνιστές του Κόλσον, Σόρκιν και Μαντάρ, ανέβασε τη διαφορά στο +15 (29-44). Ο Άρης προσπάθησε να μειώσει, αλλά το ημίχρονο έληξε 50-37.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης είχε καλύτερη εικόνα και έφτασε μέχρι το -7 (51-58), αλλά ο Σόρκιν και ο Λιφ έκαναν το 51-60. Στην συνέχεια ο Άρης πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ με 63-62, χάρη σε σερί πόντους των Ρόμπινσον – Ερλ και Τολιόπουλου, με την τρίτη περίοδο να τελειώνει 68-65 υπέρ των Ισραηλινών.

Στην τελευταία περίοδο οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ μέχρι που ο Κόλσον σκόραρε για το 82-77 και ο Γουάλας έκανε το 84-82 για να τελειώσει το ματς με 92-87 υπέρ των Ισραηλινών.

Τα δεκάλεπτα: 15-21, 37-50, 65-68, 87-92

ΆΡΗΣ: Ερλ 15, Ντιμιτρίεβιτς 15, Μόργκαν 5, Χαραλαμπόπουλος 12, Μπιρτς 2, Μήτρου-Λονγκ 3, Τολιόπουλος 11, Μποχωρίδης 4, Λίντελ 10, Κ. Αντετοκούνμπο 3, Θ. Αντετοκούνμπο 7.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ:Λούντμπεργκ , Χορντ 12, Μπάκοτ, Μαντάρ 9, Κόλσον 23, Σόρκιν 12, Μπρίσετ 19, Ντι Μπαρτολομέο, Γουάλας 4, Λιφ 4, Χάντερ.

Επόμενος αγώνας για τον Άρη την Κυριακή (13/09) στις 15:45 με τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στις 18:00.