Με μια προσωπική ανάρτηση στο Instagram, ο Βασίλης Ζούλιας αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο ζήτημα του εθισμού, καταθέτοντας τις δικές του σκέψεις και βιώματα.

Ο σχεδιαστής μόδας μίλησε για τον πόνο, τις δυσκολίες και τη σημασία της στήριξης προς τους ανθρώπους που περνούν δύσκολες στιγμές.

Η ανάρτηση του Βασίλη Ζούλια

«Αυτούς που πραγματικά θέλαν να βοηθήσουν τον Μαζω δεν θέλει να τους ακούσει κανείς… όλους τους άλλους που χτυπιούνται για το ποιος φταίει να προσέξετε. Είναι αυτοί που πραγματικά δεν νοιάστηκαν ποτέ. Ο Γιώργος ήταν ένας ακόμη βαθιά δυστυχισμένος άνθρωπος που προσπαθούσε με όλους τους λάθος τρόπους να απαλλαγεί από όλο αυτό τον πόνο και την δυστυχία την οποία δυστυχώς γνωρίζω πολύ καλά. Η καλύτερη εποχή του ήταν όταν έκανε κάτι ουσιαστικό για την ασθένεια του εθισμού, ζητώντας την σωστή βοήθεια, αλλά δυστυχώς δεν παρέμεινε.

Η φράση “φυλακές, ιδρύματα και θάνατος” που εξόργισε τόσους βρίζοντας με σε ένα προηγούμενο post, είναι μια φράση που αναφέρεται σε κάποια πολύ σημαντικά βιβλία σε σχέση με την ασθένεια του εθισμού και που δυστυχώς είναι η μόνη αλήθεια για την πορεία ενός εθισμένου ανθρώπου. Το τέλος είναι προδιαγεγραμμένο με ακρίβεια και με αυτήν ακριβώς την σειρά.

Έχει γραφεί από εμπειρία πολλών δεκαετιών πάνω σε αυτή την ασθένεια που λέγεται ΕΘΙΣΜΟΣ. Γιώργο δεν σε ήξερα καλά, αλλά τελικά σε ήξερα όπως ξέρω το ίδιο μου το πετσί… πρόβατα στην ίδια στάνη. Σαφώς να βρεθούν οι υπεύθυνοι και οι αιτίες κτλ κτλ κτλ αλλά τελικά ένας είναι ο υπεύθυνος», σημείωσε ο Βασίλης Ζούλιας.