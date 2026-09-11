Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ είναι εδώ και λίγη ώρα ο Σιμόν Μπανζά. Ο Κονγκολέζος αύριο Σάββατο (12/09) θα περάσει ιατρικά και στην συνέχεια θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Η μεταγραφή αφορά δανεισμό ενός έτους με οψιόν αγοράς στα 4 εκατ. ευρώ από την Αλ Τζαζίρα. Ο Μπανζά εντάχθηκε στην Αλ Τζαζίρα τον Σεπτέμβριο του 2025, κάνοντας συνολικά 26 εμφανίσεις με 11 γκολ και 1 ασίστ, ενώ αγωνίστηκε και με την Εθνική ομάδα της χώρας του στο Μουντιάλ του 2026.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τη Γαλλία και τη Λανς, ενώ έκανε γνωστό το όνομά του αγωνιζόμενος στην Πορτογαλία, αρχικά με τη Φαμαλικάο και στη συνέχεια με την Μπράγκα, στην οποία η Αλ Τζαζίρα έδωσε 8,5 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει.

Με την Μπράγκα είχε συνολικά 37 γκολ σε 90 εμφανίσεις, ενώ κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε και στην Τουρκία με την Τράμπζονσπορ έχοντας 22 γκολ σε 37 παιχνίδια.