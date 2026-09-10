Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, εκτιμώντας παράλληλα ότι οι τιμές του πετρελαίου δεν πρόκειται να υποχωρήσουν μέχρι τότε.

«Νομίζω ότι ο πόλεμος θα τελειώσει αμέσως μετά τις εκλογές, επειδή δεν μπορούν να αντέξουν άλλο», δήλωσε την Τετάρτη ο Τραμπ, αναφερόμενος στην Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις καθώς κατευθυνόταν προς το Τέξας για το πρώτο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, ενώ επανέλαβε την ίδια θέση και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Υποστήριξε ότι ο βραχυπρόθεσμος οικονομικός πόνος είναι ένα τίμημα που αξίζει να καταβληθεί, προκειμένου να αποτραπεί η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με πτώση στα ποσοστά αποδοχής του, αλλά και με πιέσεις από το εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. «Αμέσως μετά τις εκλογές, οι τιμές του πετρελαίου θα κατρακυλήσουν», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Νομίζω ότι θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο από τις ενδιάμεσες εκλογές», συμπλήρωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι το Ιράν είναι «απεγνωσμένο να προσπαθήσει να επηρεάσει τις εκλογές, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια ωραία, αδύναμη ομάδα ανθρώπων εκεί μέσα», σε μια προφανή αναφορά στους Δημοκρατικούς «και να τους αφήσουμε ήσυχους και να τους επιτρέψουμε να αποκτήσουν το πυρηνικό τους όπλο».

Ο Τραμπ δεν παρουσίασε αποδείξεις για τον συγκεκριμένο ισχυρισμό σχετικά με τις εκλογές. Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Τραμπ: «Οι τιμές του πετρελαίου θα κατρακυλήσουν»

Στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Τέξας, ο Τραμπ επανέλαβε μέρος των ίδιων θέσεων, δηλώνοντας ότι η τιμή του πετρελαίου θα υποχωρήσει «μόλις κερδίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε επίσης στη δυσαρέσκεια που εκφράζουν ορισμένοι Αμερικανοί για τις επιπτώσεις του πολέμου. «Έρχονται σε μένα και λένε: “Μακάρι να μην είχες κάνει τον πόλεμο στο Ιράν. Τώρα η βενζίνη έχει αυξηθεί”», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως να υπάρξουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αλλά πρόσθεσε ότι «δεν είναι κάτι που εξετάζουμε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αρχικά προβλέψει ότι ο πόλεμος, ο οποίος βρίσκεται πλέον στον έβδομο μήνα του, θα διαρκούσε μόλις λίγες εβδομάδες. Η σύγκρουση και οι επιπτώσεις της σε μια σειρά από τομείς, από τα καύσιμα έως τα είδη παντοπωλείου, έχουν προκαλέσει σημαντική πτώση στα ποσοστά αποδοχής του, εντείνοντας παράλληλα τις πιέσεις από στελέχη του κόμματός του, μεταξύ των οποίων και ένθερμοι υποστηρικτές του, για γρήγορο τερματισμό του πολέμου.

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θα πραγματοποιηθούν στις 3 Νοεμβρίου και οι Ρεπουμπλικανοί κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχό τους στο Κογκρέσο.

Στο συνέδριο του Τέξας, ο Τραμπ επιχείρησε να ενισχύσει το ηθικό του κόμματός του ενόψει του Νοεμβρίου. Ιστορικά, το κόμμα του εκάστοτε προέδρου τείνει να χάνει έδρες στο Κογκρέσο κατά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Την ίδια ώρα, οι μάχες στη Μέση Ανατολή έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς εγκαταστάσεις πετρελαίου σε ολόκληρη την περιοχή δέχονται επιθέσεις, οδηγώντας σε αύξηση της παγκόσμιας τιμής των καυσίμων και κάθε προϊόντος που απαιτεί μεταφορά μέσω θαλάσσης.

Η τιμή του πετρελαίου έφτασε την Τετάρτη τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Ιούλιο. Παράλληλα, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η τιμή του αμερικανικού ντίζελ κατέγραψε ιστορικό υψηλό, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει αλυσιδωτές αυξήσεις στις τιμές σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα και εγκαταστάσεις

Την Τετάρτη, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε πέντε πετρελαιοφόρα πλοία που συνδέονται με το Ιράν. Σε απάντηση, η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον δύο αντιτορπιλικών του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και οκτώ πετρελαιοφόρων στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας «σοβαρές ζημιές» στα πλοία, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Μία ημέρα νωρίτερα, οι Χούθι στην Υεμένη, που συνδέονται με το Ιράν, εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις πετρελαίου.

Οι συγκρούσεις, οι οποίες ξεκίνησαν εκ νέου πρόσφατα μετά την επίσημη λήξη μιας εκεχειρίας 60 ημερών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν τον περασμένο μήνα, έχουν οδηγήσει επίσης σε εκτιμήσεις ότι η άνοδος του κόστους των καυσίμων θα μπορούσε να προκαλέσει υψηλότερα επιτόκια στις ΗΠΑ.