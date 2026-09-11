Η 11η Σεπτεμβρίου του 2001 άλλαξε για πάντα την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών και άφησε πίσω της χιλιάδες οικογένειες που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα. Ανάμεσα στους ανθρώπους που δεν επέστρεψαν ποτέ από το World Trade Center ήταν και ο 27χρονος πυροσβέστης Κιθ Ρόμα.

Η ιστορία του, ωστόσο, έχει μια ιδιαιτερότητα που εξακολουθεί να προκαλεί συζήτηση μέχρι σήμερα: ο Κιθ Ρόμα δεν βρίσκεται στον αριθμό «343», τον επίσημο αριθμό των πυροσβεστών του FDNY που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις.

Όχι επειδή δεν ήταν πυροσβέστης. Όχι επειδή δεν έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Αλλά επειδή υπηρετούσε στη New York Fire Patrol, μια διαφορετική υπηρεσία πυρόσβεσης της Νέας Υόρκης.

Ο πατέρας του, Άρνολντ Ρόμα, συνεχίζει εδώ και 25 χρόνια να ζητά να αναγνωριστεί η θυσία του γιου του και να προστεθεί ως ο «344ος» πυροσβέστης της 11ης Σεπτεμβρίου.

Το τηλεφώνημα που άλλαξε τα πάντα

Το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου, ο Άρνολντ Ρόμα κοιμόταν στο σπίτι του στο Staten Island, έχοντας μόλις επιστρέψει από 12ωρη βάρδια στο νοσοκομείο.

Λίγες ώρες αργότερα χτύπησε το τηλέφωνο.

Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο γιος του Κιθ.

«Ένα αεροπλάνο χτύπησε το World Trade Center. Θα χρειαστούν τους πάντες. Πρέπει να κατέβεις εδώ».

Ο Άρνολντ ήταν νοσηλευτής, εθελοντής πυροσβέστης και πρώην αστυνομικός της Νέας Υόρκης. Ο Κιθ ήταν επίσης πυροσβέστης και βρισκόταν ήδη κοντά στους Δίδυμους Πύργους, υπηρετώντας στη New York Fire Patrol.

Πατέρας και γιος συμφώνησαν να συναντηθούν στο Μανχάταν.

Ήταν η τελευταία τους επικοινωνία.

Ο Κιθ Ρόμα χάθηκε στον Βόρειο Πύργο

Όταν ο Άρνολντ έφτασε στο σημείο, οι δύο Πύργοι παρέμεναν ακόμη όρθιοι.

Γνώριζε ότι ο γιος του βρισκόταν στον Βόρειο Πύργο.

Ο ίδιος συμμετείχε στη διαχείριση τραυματιών στον Νότιο Πύργο. Ανάμεσα στους εκατοντάδες διασώστες προσπαθούσε να εντοπίσει το κόκκινο κράνος της Fire Patrol που φορούσε ο γιος του.

Δεν το είδε ποτέ.

Λίγο αργότερα ο Νότιος Πύργος κατέρρευσε. Ο Άρνολντ τραυματίστηκε, εγκλωβίστηκε προσωρινά μέσα στη σκόνη και στα συντρίμμια, αλλά κατάφερε να επιβιώσει.

Ο Κιθ δεν βγήκε ποτέ από τον Βόρειο Πύργο.

Σύμφωνα με συναδέλφους του, πριν από την κατάρρευση βοήθησε πολίτες να εγκαταλείψουν το κτίριο και προσπάθησε να οδηγήσει ανθρώπους προς την έξοδο.

104 ημέρες αναζήτησης στο Ground Zero

Μετά τον τραυματισμό του, ο Άρνολντ Ρόμα επέστρεψε στο Ground Zero.

Για 104 ημέρες αναζητούσε τον γιο του μέσα στα ερείπια.

Παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε μετά την κατάρρευση των Πύργων, περνούσε καθημερινά πολλές ώρες στον χώρο της καταστροφής.

Την παραμονή των Χριστουγέννων του 2001, οι διασώστες εντόπισαν τη σορό του Κιθ.

Βρέθηκε μαζί με ομάδα πολιτών, γεγονός που ενίσχυσε την εκτίμηση ότι μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να βοηθήσει άλλους ανθρώπους να σωθούν.

Γιατί δεν είναι στους 343 πυροσβέστες

Ο αριθμός 343 αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα της 11ης Σεπτεμβρίου.

Αφορά τα ενεργά μέλη του Πυροσβεστικού Σώματος της Νέας Υόρκης (FDNY) που σκοτώθηκαν στο World Trade Center.

Ο Κιθ Ρόμα όμως υπηρετούσε στη New York Fire Patrol.

Η υπηρεσία του είχε διαφορετική διοικητική δομή, παρότι οι άνδρες της επιχειρούσαν μαζί με τους πυροσβέστες του FDNY σε επικίνδυνα περιστατικά.

Η οικογένειά του υποστηρίζει ότι η διαφορά αυτή δεν πρέπει να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τιμάται η θυσία του.

Ο ίδιος ο Κιθ έχει λάβει μεταθανάτιες διακρίσεις για την προσφορά του, μεταξύ άλλων το Fireman’s Medal of Supreme Sacrifice.

Η μάχη του πατέρα του συνεχίζεται

Ο Άρνολντ Ρόμα επιμένει ότι ο γιος του πρέπει να αναγνωριστεί ως ο «344ος» πυροσβέστης της 11ης Σεπτεμβρίου.

Δεν ζητά να αλλάξει η μνήμη των 343 ανδρών του FDNY.

Ζητά, όπως λέει, να μην ξεχαστεί ένας άνθρωπος που μπήκε στο ίδιο κτίριο, αντιμετώπισε τον ίδιο κίνδυνο και πέθανε προσπαθώντας να σώσει άλλους.

Ένα τέταρτο του αιώνα μετά την τραγωδία, η ιστορία του Κιθ Ρόμα παραμένει ένα από τα λιγότερο γνωστά κεφάλαια της 11ης Σεπτεμβρίου.