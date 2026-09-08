Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στο σχολείο έχει ήδη ξεκινήσει – και μαζί της έρχεται εκείνη η γνώριμη, γλυκιά αναστάτωση της νέας αρχής. Καινούργια τετράδια, φρέσκοι στόχοι, γεμάτο πρόγραμμα και μια καθημερινότητα που αποκτά ξανά ρυθμό.

Είναι η στιγμή που μικροί και μεγάλοι μπαίνουμε σε «mode οργάνωσης», φτιάχνουμε λίστες, ανανεώνουμε τον χώρο μας και προετοιμαζόμαστε για όσα έρχονται. Από τα σχολικά είδη μέχρι τις ανάγκες του σπιτιού, η νέα σεζόν φέρνει μαζί της περισσότερες απαιτήσεις, αλλά και περισσότερες ευκαιρίες να τα κάνουμε όλα πιο εύκολα και αποδοτικά.

Κι αν κάθε αγορά γινόταν μια ευκαιρία για περισσότερα;

Έως τις 20 Σεπτεμβρίου, με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More της Εθνικής Τράπεζας κερδίζουμε 15% σε Go For More πόντους, με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, σε επιλεγμένες επιχειρήσεις.

Ό,τι χρειαζόμαστε για τη νέα σεζόν, είναι εδώ:

Στα Παιχνιδάδικα Μουστάκας και στο moustakastoys . gr , η επιστροφή στο σχολείο περνά από σχολικά είδη, παιχνίδια και επιλογές για κάθε ηλικία, για να έχει ο κάθε μικρός (και κάθε μεγάλος!) λόγο να ενθουσιαστεί.

και στο , η επιστροφή στο σχολείο περνά από σχολικά είδη, παιχνίδια και επιλογές για κάθε ηλικία, για να έχει ο κάθε μικρός (και κάθε μεγάλος!) λόγο να ενθουσιαστεί. Στην ΙΚΕΑ και το ikea . gr , βρίσκουμε λύσεις για το σπίτι, το παιδικό δωμάτιο ή το φοιτητικό ξεκίνημα που «μας λύνουν τα χέρια».

και το , βρίσκουμε λύσεις για το σπίτι, το παιδικό δωμάτιο ή το φοιτητικό ξεκίνημα που «μας λύνουν τα χέρια». Στην INTERSPORT και στο intersport .gr , η νέα σεζόν ξεκινά πιο δραστήρια, με ρούχα, παπούτσια και εξοπλισμό για κάθε αθλητική δραστηριότητα.

και στο , η νέα σεζόν ξεκινά πιο δραστήρια, με ρούχα, παπούτσια και εξοπλισμό για κάθε αθλητική δραστηριότητα. Και στα Hondos Center και στο hondoscenter.com, η φροντίδα και η ανανέωση της εποχής μπαίνουν στο πρόγραμμα της νέας σεζόν με αγαπημένα προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης.

Με κάθε αγορά, κερδίζουμε ακόμα περισσότερο καθώς οι πόντοι μετατρέπονται σε ευρώ και μπορούμε να τους εξαργυρώσουμε σε περισσότερες από 7.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πληρώνοντας έτσι λιγότερο ή καθόλου.

Η νέα σεζόν ξεκινά με επιβράβευση σε κάθε βήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το nbg.gr