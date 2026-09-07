

Ένα δικαστικό θρίλερ με άδοξο τέλος για την Αθηνά Ωνάση και για την υπόθεση της που είχε φθάσει σε ακρόαση στο Επιχειρηματικό Επιμελητήριο στο Άμστερνταμ γίνεται λόγος από τα τέλη Αυγούστου μέχρι και σήμερα, στην Ολλανδία. Καθώς όλα τα αιτήματα της χρυσής κληρονόμου απορρίφθηκαν και εκτός των άλλων πρέπει να καταβάλλει τα δικαστικά έξοδα, ύψους περίπου 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες και μετά την ακρόαση στο Επιχειρηματικό Επιμελητήριο στο Άμστερνταμ, είχε γίνει γνωστό πως η Αθηνά Ωνάση είχε ζητήσει να εξεταστούν μάρτυρες, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα προς μια αναγκαστική εξαγορά ή μια διαδικασία έρευνας που αφορούσε το ποσοστό που κατείχε στην εταιρεία «Tops». Ωστόσο, αυτό, όπως έγινε γνωστό πριν λίγες ημέρες, απορρίφθηκε από τον δικαστή.

Η «Tops» δεν εμπόδισε τη διαδικασία πώλησης

Μάλιστα αναφέρεται ότι η χρυσή κληρονόμος φέρεται να μην εξήγησε επαρκώς γιατί χρειαζόταν αυτές τις πληροφορίες, καθώς ήδη κατέχει πολλές πληροφορίες ως μειοψηφούσα μέτοχος. Επίσης, και σύμφωνα με την απόφαση του δικαστή η Αθηνά Ωνάση δεν κατέστησε σαφές ποια άτομα θα έπρεπε να καταθέσουν ως μάρτυρες. Ταυτόχρονα ο δικαστής διαπίστωσε επίσης ότι η «Tops» δεν εμπόδισε και δεν εμποδίζει τη διαδικασία πώλησης. Αντιθέτως, η ίδια η «Tops» βρήκε δύο υποψήφιους αγοραστές για τις μετοχές της Αθηνάς Ωνάση.

Ο δικαστής του Επιχειρηματικού Επιμελητηρίου έκρινε ότι μια επιπλέον ακρόαση ήταν περιττή καθώς η Αθηνά Ωνάση είναι ήδη πλήρως ενημερωμένη, με τον δικηγόρο της να παρίσταται ως παρατηρητής σε όλες τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια, όπως έγινε γνωστό.

Κατά συνέπεια, όλα τα αιτήματα της εγγονής του Αριστοτέλη Ωνάση απορρίφθηκαν. Ενώ πρέπει, να καταβάλει και τα δικαστικά έξοδα, ύψους περίπου 10.000 ευρώ.

Οι αντιδράσεις των δυο πλευρών

Σε άρθρο του περιοδικού «Quote», ο Jan Tops αναφέρει ότι θεωρεί την απόφαση του δικαστή δικαιολογημένη, αλλά δεν επιθυμεί να πει τίποτα περισσότερο γι’ αυτό. Ο εκπρόσωπος της Αθηνάς Ωνάση, από την άλλη, δήλωσε ότι δεν εκπλήσσεται από την απόφαση, ενώ πιστεύει ότι το Επιχειρηματικό Επιμελητήριο τους πήρε «…στα σοβαρά» και «έτεινε το χέρι του» κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Λυπάται ωστόσο που το πρόβλημα δεν έχει ακόμη επιλυθεί. Καθώς δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία τα μέρη. Τώρα θέλουν να εξετάσουν πώς θα προχωρήσουν με τα ζητήματα.

Η παρερμηνεία σχετικά με την πώληση των ιππικών εγκαταστάσεων της Αθηνάς Ωνάση

Και σαν να μην έφταναν όλα όσα συνέβησαν στα μέσα του φετινού Αυγούστου, με την δικαστική απόφαση, υπήρξε και μια έντονη φημολογία στην Ολλανδία ότι λόγο της τρέχουσας κατάστασης η Αθηνά Ωνάση έχει βγάλει προς πώληση ένα πολυτελές ιππικό συγκρότημα αξίας πολλών εκατομμυρίων στον δήμο Pelt, που γειτνιάζει με την πόλη Eksel.

Μάλιστα πολλοί υποστήριξαν πως πρόκειται για το «Stoeterij de Kolis», το οποίο βρίσκεται στα όρια των δήμων Pelt και Hechtel-Eksel, και πωλείται έναντι του ποσού των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, αυτό το υπερσύγχρονο συγκρότημα δεν ανήκει στην Αθηνά Ωνάση, αλλά στην Judy Ann Melchior και τη γνωστή οικογένεια που βρίσκεται πίσω από το εκτροφείο αλόγων Zangersheide στο Lanaken. Με την είδηση να λαμβάνει μεγάλη έκταση σε μέσα κυρίως στο διαδίκτυο που αρχικά ανέφεραν την πληροφορία και στην συνέχεια μίλησαν για παρερμηνεία.

Το χρονικό της διαμάχης Αθηνάς Ωνάση και Γιαν Τοπς

Ο Jan Tops, πρώην Ολυμπιονίκης ιππασίας στο αγώνισμα της υπερπήδησης εμποδίων, βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την Αθηνά Ωνάση σχετικά με μετοχές της ιππικής επιχείρησής του. Η εγγονή του Έλληνα εφοπλιστή Αριστοτέλη Ωνάση κατέχει μειοψηφικό ποσοστό στην εταιρεία, το οποίο πλέον επιθυμεί να πωλήσει ενώ ταυτόχρονα ισχυρίζεται ότι ο Tops παρεμποδίζει την πώληση του. Πριν λίγο καιρό οι δύο πλευρές βρέθηκαν αντιμέτωπες στο δικαστήριο, ενώπιον του Ειδικού Τμήματος Επιχειρήσεων (Enterprise Chamber) στο Άμστερνταμ.

Η υπόθεση αφορά μετοχές της εταιρείας του Tops, η οποία διοργανώνει ιππικές εκδηλώσεις. Το 2022, η Corvallis, η εταιρεία συμμετοχών της Αθηνάς Ωνάση, απέκτησε ποσοστό 25% στην επιχείρηση έναντι 63 εκατομμυρίων ευρώ. Εκείνη την εποχή, είχε ενημερωθεί ότι η εταιρεία μπορούσε να αποφέρει ετήσια κέρδη της τάξης των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ

Ωστόσο, έναν χρόνο μετά την απόκτηση των μετοχών, η Ωνάση ενεπλάκη σε προσωπική διαμάχη με τον Tops. Τερμάτισε την εμπορική τους συνεργασία, η οποία απέφερε έσοδα ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Ωνάση επιχείρησε να μεταβιβάσει εκ νέου τις μετοχές της στον Jan Tops, στην ίδια τιμή που είχε καταβάλει το 2022.

Ο Τοπς ωστόσο απέρριψε ευγενικά την πρόταση. Κατά συνέπεια, η Αθηνά Ωνάση άρχισε να αναζητά άλλον αγοραστή στον οποίο θα μπορούσε να πωλήσει το μερίδιό της στην εταιρεία.

Σύμφωνα με τη δική της εκδοχή, ο Γιαν Tops εργάζεται εναντίον της σε αυτό το θέμα. Παραπονιέται επίσης για τον τρόπο διαχείρισης και ελέγχου της εταιρείας. Υποψιάζεται ότι η εταιρεία της Tops αποκρύπτει πληροφορίες για να ματαιώσει την πώληση των μετοχών και πιστεύει ότι ο στόχος της Tops είναι να αποκτήσει αυτές τις μετοχές όσο το δυνατόν φθηνότερα.

Σε αυτό που συμφωνούν, Αθηνά Ωνάση και Γιάν Τοπς είναι ότι η εταιρεία «Tops» αξίζει αυτή τη στιγμή λιγότερο από ό,τι ήταν την εποχή που η Αθηνά Ωνάση επένδυσε σε μετοχές. Το οικονομικό έτος 2023 η εταιρεία κατέγραψε ζημίες και τα κέρδη ήταν πολύ χαμηλά τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, η «Tops» πρέπει να καλύπτει τα κενά του προϋπολογισμού κάθε χρόνο.

Κατά τη διάρκεια μάλιστα της ακροαματικής διαδικασίας, ο δικαστής ενθάρρυνε τη διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο αντιπάλων. Σήμερα εάν η Αθηνά Ωνάση θέλει να διαθέσει τις μετοχές της χωρίς να υποστεί ζημία, η αξία της εταιρείας θα πρέπει να αυξηθεί και στη συνέχεια αυτή και η «Tops» θα πρέπει να συνεργαστούν. Ωστόσο, μέχρι και τώρα, οι δυο τους δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για αυτή τη συνεργασία.