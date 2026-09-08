Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να αλλάξει χορηγό στο μπροστινό μέρος της φανέλας της, εξασφαλίζοντας ένα deal που αναμένεται να γράψει ιστορία στην Premier League.

Η Turkish Airlines θα αποτελέσει τον νέο βασικό χορηγό της εμφάνισης των «Reds», σε μια συμφωνία που, σύμφωνα με το «Athletic», αγγίζει συνολικά τα 350 εκατ. ευρώ για πέντε χρόνια. Αυτό σημαίνει περίπου 70 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσό που καθιστά τη συνεργασία την πιο προσοδοφόρα εμπορική συμφωνία στην ιστορία της Premier League για χορηγό που βρίσκεται αποκλειστικά στο μπροστινό μέρος της φανέλας.

Η συμφωνία έρχεται να διαδεχθεί τη μακροχρόνια συνεργασία με τη Standard Chartered, η οποία βρίσκεται στη φανέλα της Λίβερπουλ από το 2010 και αποφέρει στον σύλλογο περίπου 58 εκατ. ευρώ ετησίως.

Με το νέο deal, η Λίβερπουλ αυξάνει σημαντικά τα ετήσια έσοδά της από τον βασικό χορηγό της φανέλας, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη δυναμική που εξακολουθεί να έχει το εμπορικό της brand σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Turkish Airlines, μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, θα αποκτήσει πλέον ιδιαίτερα prominent θέση στην εμφάνιση της ομάδας, συνδέοντας το όνομά της με έναν από τους δημοφιλέστερους συλλόγους του αγγλικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.