Το σύνδρομο Wolf-Hirschhorn είναι μια σπάνια γενετική διαταραχή που έγινε παγκοσμίως γνωστή πριν λίγα χρόνια από την προβολή που δόθηκε στον 8χρονο Ίσαακ Καίρνεϊ, τον μικρό οπαδό της Λίβερπουλ που είναι διάσημος, γιατί τραγουδάει συνθήματα της ομάδας του παίζοντας κιθάρα.

Το 2024, ο Φίρχιλ φαν Ντάικ μαζί με τον Μοχάμεντ Σαλάχ επισκέφθηκαν τον Ίσαακ στο σχολείο του και τον πήραν μαζί τους στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, όπου είδε από κοντά και τους υπόλοιπους ήρωές του.

Το συγκινητικό βίντεο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και αναπαράγεται ακόμη και σήμερα, όπως από το ESPN, προάγοντας τόσο την κίνηση των παικτών της Λίβερπουλ, όσο και το ενδιαφέρον γύρω από το σύνδρομο Wolf-Hirschhorn.

Ο Ίσαακ εμφανίστηκε και στο πλευρό του Σαλάχ, τώρα που αγωνίζεται στην Τραμπζονσπόρ, καθώς τρέφει ιδιαίτερη αδυναμία στον Αιγύπτιο ποδοσφαιριστή:

Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά, πρόκειται για μια σπάνια γενετική διαταραχή και η συχνότητα εμφάνισής της εκτιμάται περίπου σε 1 ανά 50.000 γεννήσεις.

Προκαλείται από τη διαγραφή ενός τμήματος του χρωμοσώματος 4, συγκεκριμένα στην περιοχή 4p16.3, κάτι που οδηγεί σε μια σειρά αναπτυξιακών και σωματικών προβλημάτων. Δηλαδή, επειδή λείπουν συγκεκριμένα γονίδια από αυτή την περιοχή 4p16.3, ο οργανισμός του εμβρύου δεν λαμβάνει τις απαραίτητες «οδηγίες» για τη σωστή ανάπτυξη του εγκεφάλου, του προσώπου και άλλων οργάνων.

Οι ασθενείς με σύνδρομο Wolf-Hirschhorn, λοιπόν, παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσώπου, καθυστερημένη ανάπτυξη, νοητική υστέρηση, επιληπτικές κρίσεις και συγγενή καρδιοπάθεια. Συνήθως, ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.