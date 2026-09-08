Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δήλωσαν «έκπληκτοι» από την πρωτοφανή επιστολή του βασιλιά Καρόλου, με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι στο εξής θα αντιμετωπίζονται ως ιδιώτες και όχι ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης, εκπρόσωπος του ζευγαριού υποστήριξε ότι οι Σάσεξ δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τη δημοσιοποίηση της επιστολής.

Πηγές του Παλατιού, ωστόσο, ανέφεραν στη Daily Mail ότι αυτό «δεν είναι σωστό», επιμένοντας πως η ομάδα του Χάρι είχε λάβει το έγγραφο πριν δοθεί στη δημοσιότητα, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί διαβούλευση για το περιεχόμενό του.

Harry and Meghan say they are 'surprised' by King's letter pic.twitter.com/FiT5afJAsC — Daily Mail (@DailyMail) September 8, 2026

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ, οι οποίοι επέστρεψαν στη Βρετανία πριν από περίπου δύο εβδομάδες, φέρεται επίσης να προβληματίζονται για τη χρονική στιγμή της ανακοίνωσης, καθώς αυτή συμπίπτει με κρίσιμες συζητήσεις σχετικά με την ασφάλειά τους.

Ο Χάρι και η Μέγκαν εξακολουθούν να επιδιώκουν 24ωρη ένοπλη αστυνομική προστασία τώρα που βρίσκονται ξανά στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ. Οι ανησυχίες τους αφορούν ιδιαίτερα την καθημερινότητά τους και, μεταξύ άλλων, τις μετακινήσεις των παιδιών προς και από το σχολείο.

Η Royal and VIP Executive Committee, γνωστή ως Ravec, η αρμόδια επιτροπή του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών για ζητήματα ασφάλειας της βασιλικής οικογένειας και άλλων VIP προσώπων, φέρεται να συνεδριάζει ακόμη και σήμερα για να εξετάσει τις ρυθμίσεις που θα αφορούν τους Σάσεξ.

Λίγο πριν από αυτή την κρίσιμη συνάντηση, ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να έβαλε οριστικό τέλος στα σενάρια περί επιστροφής του Χάρι και της Μέγκαν σε κάποιον θεσμικό ρόλο μέσα στη βασιλική οικογένεια. Εκπρόσωπος του ζευγαριού ανέφερε: «Μείναμε λίγο έκπληκτοι που δεν είχαμε ενημερωθεί γι’ αυτό εκ των προτέρων», προσθέτοντας ότι η δημοσιοποίηση της επιστολής τους αιφνιδίασε.

Από την πλευρά του Παλατιού, πηγές υποστήριξαν ότι η επιστολή δεν συνδέεται με το ζήτημα της ασφάλειας ούτε με κάποια συνεδρίαση της Ravec. Όπως ανέφεραν, το έγγραφο κοινοποιήθηκε στην ομάδα του Χάρι και στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκε για λόγους «διαφάνειας».

Η επιστολή του βασιλιά εστάλη σε περισσότερους από 100 υψηλόβαθμους θεσμικούς παράγοντες σε ολόκληρη τη χώρα και ξεκαθαρίζει ότι ο γιος του και η νύφη του δεν είναι ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι οι τίτλοι HRH, δηλαδή «Αυτού και Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας», παραμένουν σε αναστολή και δεν χρησιμοποιούνται. Η παρέμβαση αυτή έρχεται έπειτα από σειρά δημοσιευμάτων, τα οποία επικαλούνταν πηγές κοντά στο ζευγάρι και έκαναν λόγο για μια νέα ζωή στη Βρετανία, με δημόσιες εμφανίσεις και παρουσία των μέσων ενημέρωσης.

Ορισμένοι φίλοι των Σάσεξ φέρεται ακόμη να υποστήριζαν ότι ο Χάρι είχε τελικά εξασφαλίσει το μοντέλο «μισός μέσα, μισός έξω» που επιθυμούσε εδώ και χρόνια: να έχει δηλαδή την ελευθερία να αναπτύσσει εμπορικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να συμμετέχει σε περιορισμένες επίσημες υποχρεώσεις. Το συγκεκριμένο μοντέλο είχε απορριφθεί κατηγορηματικά από τη βασίλισσα Ελισάβετ στη λεγόμενη «Σύνοδο του Σάντρινγχαμ» τον Ιανουάριο του 2020. Η απόφαση εκείνη είχε οδηγήσει τελικά τον Χάρι και τη Μέγκαν στην αποχώρησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα αλλά και από τη Βρετανία.

Το Παλάτι ξεκαθαρίζει τα όρια για τους Σάσεξ

Με τη νέα επιστολή, ο βασιλιάς Κάρολος επιχειρεί πλέον να βάλει τέλος σε κάθε συζήτηση περί επιστροφής του ζευγαριού στον θεσμικό πυρήνα της μοναρχίας, επαναφέροντας με σαφήνεια τα όρια που είχε χαράξει η μητέρα του.

Στο κείμενο διευκρινίζεται ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του Χάρι και της Μέγκαν δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως βασιλικές υποχρεώσεις, ενώ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δημόσιοι πόροι για τη διοργάνωσή τους.

Η δημοσιοποίηση της επιστολής συνέπεσε με την πρώτη δημόσια εμφάνιση του Χάρι μετά την επιστροφή του στη Βρετανία. Ο Δούκας του Σάσεξ εμφανίστηκε στα Tower Bridge Studios στο Λονδίνο, όπου φωτογραφήθηκε χαμογελαστός και υπέγραψε μια τοιχογραφία στο πλαίσιο μιας εμφάνισης που θύμιζε βασιλική υποχρέωση.

Λίγο αργότερα, στον λογαριασμό του As Ever στο Instagram δημοσιεύτηκε φωτογραφία της Μέγκαν να χαϊδεύει έναν σκύλο στον ήλιο, σε μία από τις πρώτες εικόνες της που αναρτήθηκαν μετά την επιστροφή της οικογένειας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετά την αποχώρησή του από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2020 και την ήττα του στη δικαστική διαμάχη για το καθεστώς ασφάλειάς του, ο Χάρι υποστήριζε επί χρόνια ότι δεν θεωρούσε ασφαλές να επιστρέψει στη χώρα με την οικογένειά του. Μόλις έναν χρόνο πριν είχε δηλώσει δημόσια ότι δεν μπορούσε να φανταστεί πότε θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο.

Ωστόσο, τον Ιούλιο επέστρεψε μαζί με τη Μέγκαν και τα παιδιά τους, τον επτάχρονο πρίγκιπα Άρτσι και την πεντάχρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ, για ολιγοήμερες διακοπές. Κατά την παραμονή τους, συναντήθηκαν με τον βασιλιά Κάρολο στο Highgrove για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερα χρόνια.

Τον περασμένο μήνα, πηγές κοντά στον πρίγκιπα αποκάλυψαν ότι η οικογένεια είχε αποφασίσει αιφνιδιαστικά να επιστρέψει μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο βασιλιάς φέρεται να ενημερώθηκε μόλις τέσσερις ημέρες πριν δημοσιοποιηθεί η είδηση, ενώ η οικογένεια επέστρεψε περίπου δύο εβδομάδες αργότερα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Σάσεξ έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή Cotswolds και τα παιδιά τους έχουν εγγραφεί σε ιδιωτικό σχολείο της περιοχής.