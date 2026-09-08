Μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στη Σέριφο, όταν νεαρή γυναίκα έπεσε σε σπήλαιο βάθους περίπου πέντε μέτρων στον Άσπρο Κάβο.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και η ιατρική ομάδα του Περιφερειακού Ιατρείου Σερίφου οι οποίοι κατέβηκαν με φορείο στο σπήλαιο.

Με τη συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια ο απεγκλωβισμός της γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου, όπου της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα και σταθεροποιήθηκε η κατάστασή της. Στη συνέχεια, κρίθηκε απαραίτητη και πραγματοποιήθηκε η αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο, σε εξειδικευμένο τραυματολογικό κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.