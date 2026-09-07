Σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν μεταξύ άλλων η Κασσιανή, η Κάσσυ, ο Κασσιανός, ο Σώζων, ο Σώζος και η Σωζούσα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά επίσης την Οσία Κασσιανή την Υμνογράφο, τον Άγιο Σώζοντα και τα Προεόρτια της Γέννησης της Θεοτόκου.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Κασσιανή

Κάσσυ

Κασιανή

Κασία

Κασσιανός

Κασιανός

Κάσσιος

Κάσιος

Κάσσος

Κάσσης

Σώζων

Σώζος

Σώζης

Σώζη

Σωζούσα

Σώζα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Δέσποινα

Δέσπω

Ντέπη

Πέπη

Ζέπω

Γενέθλιος

Σκιαδενή

Τσαμπίκα

Μίκα

Τσαμπίκος

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Στις 7 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τα Προεόρτια της Γέννησης της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, τον Άγιο Σώζοντα, την Οσία Κασσιανή την Υμνογράφο, τον Όσιο Δανιήλ τον Κατουνακιώτη, τους Αγίους Εύοδο και Ονησιφόρο τους Αποστόλους, τον Άγιο Ευψύχιο, τον Όσιο Πέτρο ηγούμενο της Μονής του Σωτήρος της επικαλούμενης του Βαθέος Ρύακος, τον Όσιο Λουκά από την επαρχία Λυκαόνων, τον Άγιο Ιωάννη τον Θαυματουργό Αρχιεπίσκοπο Νοβογορδίας, τον Όσιο Σεραπίωνα του Πσκωφ και τον Άγιο Σώζοντα τον Κύπριο.

Οσία Κασσιανή η Υμνογράφος: Η λόγια μοναχή που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη βυζαντινή υμνογραφία

Η Οσία Κασσιανή, γνωστή και ως Κασία, αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της βυζαντινής υμνογραφίας. Έζησε τον 9ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη και έμεινε γνωστή όχι μόνο για τη μοναχική της πορεία, αλλά και για τη σημαντική συμβολή της στην εκκλησιαστική ποίηση και μουσική.

Κατά τη βυζαντινή παράδοση, το όνομά της συνδέθηκε με τη διαδικασία επιλογής συζύγου για τον αυτοκράτορα Θεόφιλο, γύρω στο 830 μ.Χ. Σύμφωνα με την αφήγηση που έχει διασωθεί, η Κασσιανή ξεχώρισε για την ομορφιά και την παιδεία της. Όταν ο Θεόφιλος της είπε τη φράση «ἐκ γυναικὸς τὰ φαῦλα», εκείνη απάντησε «ἀλλὰ καὶ διὰ γυναικὸς πηγάζει τὰ κρείττω», υπονοώντας την Παναγία. Η σύντομη αυτή στιχομυθία είναι από τα στοιχεία που συνδέθηκαν περισσότερο με τη μορφή της, αν και προέρχεται κυρίως από την εκκλησιαστική και βυζαντινή παράδοση.

«Αλλά και διά γυναικός πηγάζει τα κρείττω».

Μετά την εξέλιξη αυτή, η Κασσιανή φέρεται να επέλεξε τον μοναχικό βίο. Αποσύρθηκε από τα εγκόσμια, ίδρυσε μοναστήρι και αφιερώθηκε στη λατρεία, στη μελέτη και στη συγγραφή ύμνων. Η παράδοση τη θέλει να συνδυάζει βαθιά θρησκευτικότητα με υψηλή πνευματική καλλιέργεια, κάτι που αποτυπώνεται και στο έργο της.

Στην Κασσιανή αποδίδονται αρκετά εκκλησιαστικά ποιητικά κείμενα, στιχηρά και ιδιόμελα, με πιο γνωστό το περίφημο Τροπάριο της Κασσιανής. Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και συγκινητικά κείμενα της ορθόδοξης υμνογραφίας, το οποίο ψάλλεται το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, στην ακολουθία του Όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης.

Το Τροπάριο της Κασσιανής

Το τροπάριο αυτό έχει συνδεθεί διαχρονικά με τη Μεγάλη Εβδομάδα και κατέχει ξεχωριστή θέση στην εκκλησιαστική παράδοση. Το κείμενο αναφέρεται στην αμαρτωλή γυναίκα που, αισθανόμενη τη θεότητα του Χριστού, προσέρχεται με συντριβή και μεταμέλεια για να Του προσφέρει μύρο. Πρόκειται για μια ποιητική σύνθεση με έντονο λυρισμό, εσωτερικότητα και δραματικότητα.

Συχνά το τροπάριο συνδέεται στη λαϊκή αντίληψη με τη Μαρία τη Μαγδαληνή, ωστόσο η εκκλησιαστική ερμηνεία επισημαίνει ότι αναφέρεται στην ανώνυμη αμαρτωλή γυναίκα των ευαγγελικών περικοπών. Μέσα από αυτή τη μορφή, η Κασσιανή δίνει έμφαση στη μετάνοια, στη συντριβή και στο έλεος του Θεού.

«Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή, τὴν σὴν αἰσθομένη θεότητα, μυροφόρου ἀναλαβοῦσα τάξιν…»

Η δύναμη του τροπαρίου δεν βρίσκεται μόνο στο θεολογικό του περιεχόμενο, αλλά και στη λογοτεχνική του αξία. Η γλώσσα είναι πυκνή, εικόνες όπως η «νύχτα» της αμαρτίας και οι «πηγές των δακρύων» προσδίδουν ιδιαίτερη εκφραστικότητα, ενώ η σύνθεση θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα δείγματα της βυζαντινής εκκλησιαστικής ποίησης.

Γι’ αυτό και η Κασσιανή δεν έμεινε γνωστή μόνο ως μορφή της παράδοσης, αλλά και ως δημιουργός με διακριτή θέση στην ιστορία της βυζαντινής γραμματείας. Η μνήμη της τιμάται στις 7 Σεπτεμβρίου, ενώ το έργο της εξακολουθεί να ακούγεται και να συγκινεί αιώνες μετά τη ζωή της.

Ακούστε το Τροπάριο της Κασσιανής

Εορτολόγιο Σεπτεμβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Σεπτεμβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.