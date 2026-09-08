Έντονα αντέδρασε ο υπουργός Άμυνας των Φιλιππίνων, Γκιλμπέρτο Τεοντόρο, όταν του παρέδωσαν σημείωμα με τις κινεζικές θέσεις για τη Νότια Σινική Θάλασσα, ενώ απαντούσε σε ερώτηση κατά τη διάρκεια του αμυντικού φόρουμ Seoul Defense Dialogue, στη Σεούλ.

Ο Τεοντόρο σταμάτησε την τοποθέτησή του, διάβασε το έγγραφο στους παρευρισκόμενους και κατηγόρησε την Κίνα για εξαναγκασμό, εκφοβισμό και επιθετικότητα.

Στο βίντεο του περιστατικού, ένας άνδρας με λευκό σακάκι πλησιάζει τον υπουργό από πίσω και αφήνει ένα φύλλο χαρτί στο τραπέζι όπου κάθεται.

«Έχω εδώ ένα σημείωμα, νομίζω ότι είναι από την Κίνα», είπε ο Τεοντόρο. Στη συνέχεια ρώτησε το ακροατήριο αν μπορούσε να το διαβάσει και άρχισε να παραθέτει το περιεχόμενό του.

Το σημείωμα παρουσίαζε τη θέση της Κίνας για τη διαιτητική διαδικασία σχετικά με τη Νότια Σινική Θάλασσα ως σαφή, συνεπή και σταθερή. Υποστήριζε επίσης ότι η διαδικασία παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Ο υπουργός απέδωσε την παρέμβαση στο Πεκίνο, διατυπώνοντας όμως ο ίδιος επιφύλαξη για την προέλευση του εγγράφου. Στο διαθέσιμο ρεπορτάζ δεν διευκρινίζεται ποιος το συνέταξε ή ποιος έδωσε την εντολή να του παραδοθεί.

Ο Τεοντόρο θεώρησε προσβλητικό το γεγονός ότι έλαβε το σημείωμα την ώρα που απαντούσε σε ερώτηση. Απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες, αναρωτήθηκε πώς μπορεί να υπάρξει πολιτισμένος διάλογος με μια χώρα που δεν σέβεται τους διοργανωτές ενός διεθνούς φόρουμ.

Ρώτησε ακόμη αν ήταν αποδεκτό να του παραδίδεται ένα τέτοιο έγγραφο κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Εφόσον το σημείωμα εξέφραζε πράγματι την κινεζική πλευρά, υποστήριξε, η κίνηση έδειχνε ασέβεια τόσο προς το διεθνές δίκαιο και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας όσο και προς τη Νότια Κορέα, που φιλοξενούσε τη διοργάνωση, και το ακροατήριο.

«Αυτό είναι εξαναγκασμός, εκφοβισμός και επιθετικότητα», δήλωσε.

«Θα κρατήσω αυτό το χαρτί ως ενθύμιο του πόσο απελπισμένη είναι η Κίνα και πόσο αναποτελεσματική είναι η θέση της μπροστά σε ένα ελεύθερο ακροατήριο», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ευχαρίστησε ειρωνικά τον άνθρωπο που του παρέδωσε το έγγραφο, λέγοντας ότι μόλις είχε προσφέρει μεγάλη υπηρεσία στη χώρα του.

Η αντιπαράθεση αφορά τη μακρόχρονη διαμάχη των Φιλιππίνων με την Κίνα για θαλάσσιες περιοχές στη Νότια Σινική Θάλασσα. Το σημείωμα φαίνεται να αναφερόταν στη διαιτητική απόφαση του 2016, η οποία εκδόθηκε ύστερα από προσφυγή της Μανίλας στο πλαίσιο της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Το Πεκίνο απορρίπτει την απόφαση.

Ο Τεοντόρο υποστήριξε ότι οι Φιλιππίνες αντιμετωπίζουν καθημερινά κινεζικές ενέργειες που παραβιάζουν τα δικαιώματά τους, ιδιαίτερα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη τους — τη θαλάσσια περιοχή όπου μια χώρα έχει δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων.

Κατηγόρησε την Κίνα ότι επιχειρεί να επιβάλει την παρουσία της κατά παράβαση των διεθνών κανόνων και δήλωσε ότι αυτή η πίεση έχει αναγκάσει τη Μανίλα να αναζητήσει νέες αμυντικές συνεργασίες και συμμαχίες.