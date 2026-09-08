Νέα διάσταση παίρνει η στρατιωτική αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, μετά τις αναφορές για εκρήξεις σε δύο στρατηγικής σημασίας περιοχές της ιρανικής επικράτειας και την επακόλουθη ιρανική επίθεση κατά αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή του Τζασκ, στον Κόλπο του Ομάν, αλλά και στη νήσο Χαργκ, το σημαντικότερο κέντρο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει πλήρης επίσημη εικόνα για την αιτία των εκρήξεων, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί επιβεβαιωμένα στοιχεία για απώλειες.

Η Χαργκ θεωρείται κρίσιμος στόχος λόγω της σημασίας της για τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου, ενώ το Τζασκ βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωγραφική θέση, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας ενεργειακής μεταφοράς.

Η ιρανική απάντηση με στόχο αμερικανικά πλοία

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το Ιράν εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι που επικαλείται η εφημερίδα ανέφεραν ότι η Τεχεράνη πραγματοποίησε δεύτερο κύμα επιθέσεων κατά αμερικανικών ναυτικών μονάδων, μετά τις προηγούμενες εκτοξεύσεις πυραύλων εναντίον αμερικανικού αεροπλανοφόρου και αντιτορπιλικού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κανένα αμερικανικό πλοίο δεν επλήγη, όμως η κίνηση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς δείχνει πρόθεση του Ιράν να απειλήσει άμεσα αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Η μάχη για τον Περσικό Κόλπο

Η νέα κλιμάκωση εντάσσεται σε μια ευρύτερη αντιπαράθεση για τον έλεγχο των θαλάσσιων διαδρομών και κυρίως των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα στον κόσμο.

Το Ιράν έχει απειλήσει ότι μπορεί να λάβει μέτρα που θα περιορίσουν τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, ενώ η Ουάσινγκτον επιδιώκει να διατηρήσει ανοικτές τις ενεργειακές οδούς και να περιορίσει τις εξαγωγές πετρελαίου της Τεχεράνης.

Η ένταση έχει ήδη προκαλέσει επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες επανεξετάζουν τις κινήσεις τους στην περιοχή και οι τιμές του πετρελαίου δέχονται νέες πιέσεις.

Η Ουάσινγκτον απαντά με στρατιωτική και οικονομική πίεση

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη προχωρήσει σε πλήγματα κατά ιρανικών πετρελαιοφόρων, υποστηρίζοντας ότι συνδέονται με τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της Τεχεράνης και των συμμάχων της στην περιοχή.

Η αμερικανική πλευρά έχει προειδοποιήσει ότι επιθέσεις εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων θα αντιμετωπίζονται με αντίποινα.