Ένα βρέφος μόλις 11 μηνών έχασε τη ζωή του τη Δευτέρα σε διαμέρισμα στο Μποντί, στα βορειοανατολικά προάστια του Παρισιού, όπου ζούσε με την οικογένειά του. Το παιδί εντοπίστηκε με το κεφάλι βυθισμένο σε κουβά που περιείχε χλωρίνη, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Le Parisien, οι αρχές ειδοποιήθηκαν λίγο μετά τις 12:20 το μεσημέρι. Το βρέφος ήταν χωρίς τις αισθήσεις του και σε καρδιακή ανακοπή.

Οι διασώστες που έφτασαν στο διαμέρισμα επιχείρησαν να το επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο σημείο.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, που επικαλείται αστυνομική πηγή, τα πρώτα στοιχεία της έρευνας και οι αναφορές των διασωστών περιγράφουν ότι το παιδί βρέθηκε με το κεφάλι μέσα στον κουβά.

Οι δύο γονείς κατέθεσαν στους αστυνομικούς για όσα προηγήθηκαν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ανέφεραν ότι βρίσκονταν και οι δύο στο σπίτι και μιλούσαν στα τηλέφωνά τους.

Ο πατέρας φέρεται να ήταν εκείνος που κατευθύνθηκε στην κουζίνα και εντόπισε το βρέφος. Δεν έχει διευκρινιστεί πώς το παιδί βρέθηκε σε αυτή τη θέση ούτε πόσος χρόνος είχε μεσολαβήσει μέχρι να γίνει αντιληπτό το περιστατικό.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο για νεκροψία-νεκροτομή. Τα ευρήματα αναμένεται να προσδιορίσουν την ακριβή αιτία θανάτου και να βοηθήσουν τις αρχές να διαπιστώσουν τι συνέβη μέσα στο διαμέρισμα.