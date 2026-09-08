Σε νέο επεισόδιο της στρατιωτικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ και Ιράν εξελίχθηκε η επίθεση εναντίον ιρανικού πετρελαιοφόρου κοντά στη στρατηγικής σημασίας Νήσο Χαργκ, βασικό κόμβο των εξαγωγών αργού της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν στην περιοχή αγκυροβολίας ανοικτά του Χαργκ όταν δέχθηκε πλήγμα από αμερικανικές δυνάμεις. Το πρακτορείο έκανε λόγο για τέσσερα βλήματα που έπληξαν το πλοίο, περίπου έξι ναυτικά μίλια από το νησί. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν θύματα, ενώ το πλήρωμα απομακρύνθηκε από το σκάφος.

Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν πλήγματα σε τρία τάνκερ

Η επίθεση δεν ήταν μεμονωμένη. Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν συνολικά τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα, υποστηρίζοντας ότι αποτελούσαν μέρος δικτύου που χρηματοδοτεί τους Φρουρούς της Επανάστασης και οργανώσεις που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη στην περιοχή.

More information from Fox News’ @JenGriffinFN on ongoing U.S. strikes, again confirming that Iranian tankers are being targeted. Per a senior U.S. official, via Griffin, said strikes are subordinate to upscaled U.S. efforts to beggar Iran’s economy. pic.twitter.com/vzzWfZ61ky — OSINTdefender (@sentdefender) September 8, 2026

Κατά την αμερικανική εκδοχή, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως αντίποινα για την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από τους Φρουρούς της Επανάστασης εναντίον αμερικανικού αεροπλανοφόρου και αντιτορπιλικού. Η Ουάσινγκτον αναφέρει ότι τα πολεμικά πλοία απέφυγαν τα πλήγματα και ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί Αμερικανών στρατιωτικών.

Reports are emerging from Iranian state media that U.S. forces have struck three Iranian oil tankers, following the earlier U.S. announcement that three Iranian crude carriers were disabled or destroyed on September 5. CENTCOM said the strikes were carried out after Iran launched… pic.twitter.com/BIt5QuQlcB — OSINTdefender (@sentdefender) September 8, 2026

Ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, συνέδεσε ευθέως τα πλήγματα στα τάνκερ με τις ιρανικές επιθέσεις, προειδοποιώντας ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να αυξήσει το οικονομικό κόστος για την Τεχεράνη εάν συνεχιστούν οι ενέργειες εναντίον αμερικανικών δυνάμεων.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με αντίποινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα

Το πολεμικό ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) προειδοποίησε ότι θα βάλει στο στόχαστρο πετρελαιοφόρα που βρίσκονται κοντά σε λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ως απάντηση στις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών τάνκερ.

Σε μήνυμα που μεταδόθηκε από την κρατική ιρανική ραδιοτηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης κάλεσαν τα πληρώματα των πετρελαιοφόρων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των λιμανιών του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν να εγκαταλείψουν άμεσα τα πλοία τους.

Η προειδοποίηση αφορά τόσο τα δεξαμενόπλοια που βρίσκονται αγκυροβολημένα όσο και εκείνα που έχουν δέσει στα λιμάνια των δύο χωρών.

Στο επίκεντρο η Νήσος Χαργκ

Η τοποθεσία της επίθεσης αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Νήσος Χαργκ αποτελεί την καρδιά των πετρελαϊκών εξαγωγών του Ιράν. Πριν από τον πόλεμο, περίπου το 90% των εξαγωγών ιρανικού αργού περνούσε από τις εγκαταστάσεις του νησιού. Οι ροές έχουν περιοριστεί σημαντικά μετά την επιβολή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Η νέα ένταση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχει ήδη περιοριστεί, ενώ η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν προκαλεί νέες ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν δεχθεί ανοδικές πιέσεις, με το Brent να κινείται πλέον κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι.