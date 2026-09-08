Την εικόνα που παρουσίασαν οι Αρμάντο Γκονζάλες και Γκουστάβο Πουέρτα σχολίασε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού με 3-0 απέναντι στον Βόλο ELABET, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για όσα έδειξαν οι δύο ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την αναμέτρηση για το Κύπελλο, ο Ισπανός τεχνικός μίλησε αρχικά για τον Γκονζάλες. Ο νεαρός επιθετικός κατάφερε να σκοράρει και να αξιοποιήσει την ευκαιρία που πήρε, σε μία περίοδο κατά την οποία οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν επιπλέον επιλογές για την κορυφή της επίθεσης.

«Ο Γκονζάλες έχει έρθει για να παίξει σε αυτή τη θέση. Έχει έρθει για να συναγωνιστεί τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος θα λείπει αυτόν τον καιρό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μεντιλίμπαρ.

Σύμφωνα με τον προπονητή του Ολυμπιακού, η επαφή του Γκονζάλες με τα δίχτυα μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για την πίστη του στις δυνατότητές του, την ώρα που καλείται να κερδίσει τη θέση του απέναντι στις υπόλοιπες επιθετικές επιλογές της ομάδας.

«Τα γκολ τον βοηθάνε για την αυτοπεποίθησή του και για να συνεχίσει να συναγωνίζεται με παίκτες στη θέση του, όπως ο Γιάρεμτσουκ και ο Ζότα», πρόσθεσε.

Ικανοποίηση Μεντιλίμπαρ για την παρουσία του Πουέρτα

Θετικό ήταν το πρόσημο και στην αποτίμηση της εμφάνισης του Γκουστάβο Πουέρτα. Ο Κολομβιανός μέσος κέρδισε τα εύσημα του προπονητή του για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε στο γήπεδο και για τη συμβολή του στη λειτουργία της ομάδας.

«Ο Πουέρτα ήταν πολύ καλός στο παιχνίδι. Τοποθετημένος σωστά. Μας βοήθησε πάρα πολύ στο παιχνίδι», τόνισε ο Ισπανός τεχνικός.

Ο Μεντιλίμπαρ δεν περιορίστηκε, πάντως, στα θετικά στοιχεία. Έστρεψε την προσοχή του και στα προβλήματα που παρουσίασε ο Ολυμπιακός προς το φινάλε, επισημαίνοντας τα δύο τέρματα που δέχθηκε η ομάδα του ως το κομμάτι της αναμέτρησης που απαιτεί εξέταση.

«Εάν πρέπει να δούμε κάτι σήμερα είναι τα δύο γκολ που δεχθήκαμε στο τέλος του αγώνα. Γενικότερα ο Πουέρτα έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι», ανέφερε.

Η προσέγγιση στο κάθετο παιχνίδι

Ο προπονητής των Πειραιωτών τοποθετήθηκε επίσης για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί η ομάδα του να προωθήσει την μπάλα, εξηγώντας ότι η άμεση κάθετη ανάπτυξη δεν είναι απαραίτητα αποτελεσματική σε κάθε περίσταση.

Στάθηκε, μάλιστα, στον ρόλο που παίζει η ψυχολογία του εκάστοτε ποδοσφαιριστή, καθώς η διάθεση να εμφανιστεί διαθέσιμος για πάσα, να ζητήσει την μπάλα και να αναλάβει ευθύνη επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξελιχθεί μια επίθεση.