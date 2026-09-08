Τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης εξετάστηκαν από αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι συγκλίνουν προς το σενάριο της αυτοχειρίας της 54χρονης γυναίκας στο Αίγιο, όπως αποκάλυψε στο Live News ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ».

Ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές είναι ότι η γυναίκα δεν έφερε μαχαιριά στην πλάτη, στοιχείο που θα μπορούσε να ενισχύσει το ενδεχόμενο επίθεσης από τρίτο πρόσωπο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 54χρονη έφερε συνολικά 34 τραύματα από μαχαίρι, τα οποία φέρεται να προκλήθηκαν όλα εν ζωή. Το στοιχείο αυτό θεωρείται σημαντικό από τους αστυνομικούς, καθώς, σε περίπτωση επίθεσης από άλλο άτομο, θα μπορούσαν να υπάρχουν και μεταθανάτια τραύματα.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε επτά τραύματα από τέμνον και νύσσον όργανο στην έσω επιφάνεια του αριστερού αντιβραχίου. Τα τραύματα αυτά ήταν εγκάρσια και παράλληλα μεταξύ τους, γεγονός που οι αστυνομικοί θεωρούν ότι παραπέμπει σε αυτοτραυματισμό και όχι σε χτυπήματα κατά τη διάρκεια συμπλοκής.

Το σενάριο που εξετάζουν οι αστυνομικοί

Με βάση το σύνολο των ερευνών, οι αξιωματικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο η 54χρονη να επιτέθηκε αρχικά στον γιο της με μαχαίρι. Εκείνος φέρεται να αντέδρασε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πάλη μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια της οποίας η γυναίκα τραυματίστηκε στα χέρια από το μαχαίρι.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το συγκεκριμένο σενάριο, ο γιος της κατάφερε να την εξουδετερώσει και την πυροβόλησε. Τα ευρήματα DNA και τα αποτυπώματα που έχουν εντοπιστεί στα όπλα και σε άλλα αντικείμενα εξετάζονται στο πλαίσιο της μεταξύ τους πάλης.

Μετά τον θάνατο του γιου της, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η γυναίκα επιχείρησε να αυτοτραυματιστεί στην περιοχή του λαιμού, πραγματοποιώντας αρχικά δοκιμαστικά κοψίματα. Στη συνέχεια φέρεται να προχώρησε στα παράλληλα τραύματα στο αριστερό της χέρι και τελικά να αυτοτραυματίστηκε θανάσιμα.

Οι Αρχές θεωρούν, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ότι δεν προκύπτει εμπλοκή τρίτου προσώπου. Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστεί το σύνολο των ευρημάτων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να δείχνει εμπλοκή του Ιταλού στην υπόθεση.