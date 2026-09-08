Η εποχή των μαζικών επιθέσεων με drones αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν την άμυνα των κρίσιμων εγκαταστάσεών τους. Το Πακιστάν επιχειρεί να απαντήσει στη νέα απειλή παρουσιάζοντας ένα πολυεπίπεδο σύστημα αντιαεροπορικής προστασίας μικρού βεληνεκούς, το οποίο συνδυάζει κινεζική πυραυλική τεχνολογία με τουρκικά συστήματα πυροβόλων και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η νέα αρχιτεκτονική άμυνας της Πακιστανικής Πολεμικής Αεροπορίας (PAF) έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος απειλών, από μικρά drones και περιφερόμενα πυρομαχικά μέχρι ελικόπτερα, πυραύλους cruise και αεροσκάφη που επιχειρούν σε χαμηλό ύψος.

Στον πυρήνα του συστήματος βρίσκονται τρεις βασικές πλατφόρμες:

Το κινεζικό HQ-17AE , σύστημα επιφανείας-αέρος μικρού βεληνεκούς.

, σύστημα επιφανείας-αέρος μικρού βεληνεκούς. Το τουρκικό ASELSAN Korkut των 35 χιλιοστών , αυτοκινούμενο αντιαεροπορικό πυροβόλο.

, αυτοκινούμενο αντιαεροπορικό πυροβόλο. Το τουρκικό ASELSAN ŞAHİN των 40 χιλιοστών, ειδικά σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση drones.

Η λογική πίσω από το νέο σύστημα είναι η δημιουργία πολλαπλών ζωνών άμυνας, ώστε κάθε απειλή να αντιμετωπίζεται με το κατάλληλο όπλο ανάλογα με την απόσταση και το κόστος της.

Από τους πυραύλους στα πυροβόλα: η νέα φιλοσοφία άμυνας κατά των drones

Οι πρόσφατες συγκρούσεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή έδειξαν ότι τα drones μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζικά με σχετικά χαμηλό κόστος, προκαλώντας σημαντικές πιέσεις ακόμη και σε προηγμένα συστήματα αεράμυνας.

Για τον λόγο αυτό, πολλές χώρες εγκαταλείπουν τη λογική της αποκλειστικής χρήσης ακριβών πυραύλων και στρέφονται σε συνδυαστικά συστήματα πολλαπλών επιπέδων.

Στο πακιστανικό μοντέλο, η εξωτερική ζώνη προστασίας αναλαμβάνεται από το HQ-17AE, ενώ τα τουρκικά συστήματα πυροβόλων αναλαμβάνουν στόχους μικρότερης απόστασης.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση επιτρέπει στις ένοπλες δυνάμεις να διαχειρίζονται καλύτερα επιθέσεις κορεσμού, όπου μεγάλος αριθμός φθηνών drones μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον στρατιωτικών βάσεων ή κρίσιμων υποδομών.

Ο κινεζικός πύραυλος HQ-17AE στην πρώτη γραμμή

Το HQ-17AE αποτελεί το μεγαλύτερο σε εμβέλεια στοιχείο της νέας πακιστανικής αρχιτεκτονικής.

Το κινητό σύστημα μπορεί να εμπλέξει αεροσκάφη, ελικόπτερα, drones και πυραύλους cruise, παρέχοντας προστασία σε αποστάσεις που εκτιμώνται περίπου έως τα 15 χιλιόμετρα.

Η δυνατότητα μετακίνησής του επιτρέπει την ανάπτυξη του συστήματος γύρω από διαφορετικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Το τουρκικό Korkut αναλαμβάνει τα μεσαία βεληνεκή

Το ASELSAN Korkut των 35 χιλιοστών αποτελεί το δεύτερο επίπεδο άμυνας.

Το σύστημα διαθέτει δύο αυτόματα πυροβόλα των 35 χιλιοστών και χρησιμοποιεί πυρομαχικά προγραμματιζόμενης έκρηξης, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν νέφος θραυσμάτων κοντά στον στόχο.

Η τεχνολογία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη απέναντι σε drones και περιφερόμενα πυρομαχικά, καθώς δεν απαιτείται απόλυτη ακρίβεια άμεσου πλήγματος.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των πυροβόλων συστημάτων είναι το κόστος. Η χρήση ενός πυραύλου για την καταστροφή ενός μικρού drone μπορεί να είναι οικονομικά ασύμφορη, ειδικά σε περίπτωση μαζικών επιθέσεων.

Το ŞAHİN της ASELSAN ως τελευταίο επίπεδο προστασίας

Στο εσωτερικό της αμυντικής «ομπρέλας» βρίσκεται το ŞAHİN των 40 χιλιοστών, ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αντιμετώπιση μικρών και πολύ μικρών drones.

Το σύστημα συνδυάζει:

ραντάρ,

ηλεκτροοπτικούς αισθητήρες,

αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου πυρός,

πυρομαχικά 40 χιλιοστών με δυνατότητα έκρηξης κοντά στον στόχο.

Ο ρόλος του είναι να αντιμετωπίζει απειλές που έχουν καταφέρει να περάσουν τα προηγούμενα επίπεδα άμυνας, λειτουργώντας ως το τελευταίο προστατευτικό στρώμα γύρω από εγκαταστάσεις υψηλής αξίας.

Η συνεργασία Κίνας και Τουρκίας στον τομέα της άμυνας

Η νέα πακιστανική προσέγγιση έχει και γεωπολιτικό ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει τεχνολογίες από δύο βασικούς αμυντικούς εταίρους του Ισλαμαμπάντ.

Η Κίνα αποτελεί εδώ και χρόνια τον σημαντικότερο προμηθευτή στρατιωτικού εξοπλισμού του Πακιστάν, ενώ η Τουρκία έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της στην πακιστανική αγορά μέσω συστημάτων drones, ναυτικών προγραμμάτων και ηλεκτρονικών λύσεων.

Η επιλογή αυτή δείχνει την προσπάθεια του Πακιστάν να δημιουργήσει μια πιο ευέλικτη άμυνα απέναντι στις σύγχρονες απειλές, χωρίς να βασίζεται αποκλειστικά σε ακριβά πυραυλικά συστήματα.

Μια νέα πραγματικότητα στον πόλεμο των drones

Η ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων δείχνει ότι τα drones έχουν μετατραπεί από ένα εξειδικευμένο όπλο σε βασικό παράγοντα των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Το Πακιστάν επιχειρεί να δημιουργήσει ένα δίκτυο όπου πύραυλοι, πυροβόλα και ειδικά όπλα κατά drones λειτουργούν μαζί, επιτρέποντας την αντιμετώπιση διαφορετικών τύπων απειλών με το κατάλληλο μέσο.

Η νέα αυτή φιλοσοφία δεν αφορά μόνο το Ισλαμαμπάντ. Αποτελεί πλέον μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις ένοπλες δυνάμεις παγκοσμίως: πώς μπορούν να προστατεύσουν κρίσιμες υποδομές απέναντι σε φθηνά, πολυάριθμα και ολοένα πιο εξελιγμένα μη επανδρωμένα συστήματα.