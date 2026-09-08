Με τον Πουέρτα να κάνει ντεμπούτο με γκολ και τον Γκονσάλες να σκοράρει δύο φορές, ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 τον Βόλο, λίγα 24ωρα μετά την ισοπαλία στο πρωτάθλημα, κάνοντας το 2/2 στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας.

Με τον Πουέρτα να κάνει το ντεμπούτο του, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν από νωρίς την πρωτοβουλία των κινήσεων και θα ήθελαν να πάρουν και το προβάδισμα, απέναντί τους όμως είχαν μια ομάδα που τους έβαζε δύσκολα με τη σωστή ανασταλτική λειτουργεία της.

Όπως στο πρωτάθλημα πριν λίγες μέρες, έτσι και τώρα, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μπορούσε να γίνει πραγματική απειλητική, έχοντας την πρώτη της ευκαιρία -και ήταν μεγάλη- στο 32′ με τον Γκονσάλες που έκλεψε από τον Ατζάγκουα και βγήκε τετ α τετ αλλά νικήθηκε από τον Κοσέλεφ.

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου όμως, στο 42′, ο Μεξικανός φορ εξιλεώθηκε, καθώς ήταν εκεί που έπρεπε μετά την απόκρουση του Κοσέλεφ σε κεφαλιά του Φίλη, έπειτα από το κόρνερ του Φορτούνη, για να κάνει το 1-0.

Αυτό ήταν το σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο και με το ξεκίνημα του δεύτερου, στο 50′, ο Γκονσάλες «χτύπησε» ξανά, γράφοντας το 2-0 με κεφαλιά από κοντά μετά την ωραία σέντρα του Πέντερσεν.

Ο Μεξικανός θα μπορούσε να κάνει χατ-τρικ στο 62′ καθώς βγήκε τετ α τετ αλλά το πλασέ του δεν ήταν καλό, στο 68′ όμως έγραψε ασίστ στη στατιστική του, καθώς έδωσε στον Πουέρτα που βγήκε τετ α τετ και πλάσαρε υπέροχα για το 3-0.

Οι δυο τους αποχώρησαν τρία λεπτά μετά για να μπουν οι Γιάρεμτσουκ και Φρόιλερ, με τον Ουκρανό να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα στο 77′ έχοντας αποφύγει και τον Κοσέλεφ στο τετ α τετ, ήταν όμως σε θέση οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε.

Δεν έγινε επομένως το 4-0, έγινε όμως αμέσως μετά, στο 79′, το 3-1, από την κοντινή προσπάθεια του Γκονζάλες μετά τη σέντρα πάρε-βάλε του Λυκουρίνου και στο 89′ ο Βόλος μείωσε ακόμη περισσότερο με το πλασέ του Χαραλαμπόγλου που έγραψε το 3-2 μετά το γύρισμα του Κάργα. Ως εκεί όμως, καθώς ο Ολυμπιακός σοβαρεύτηκε ξανά στο φινάλε και πήρε τη νίκη.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πόποβιτς, Κουτσογούλας, Σμαΐλοβιτς (82′ Ρέτσος), Κάρμο, Τικνιζιάν, Φίλης, Πουέρτα (71′ Φρόιλερ), Πέντερσεν (82′ Ζέλσον Μάρτινς), Φορτούνης, Σα, Γκονσάλες (71′ Γιάρεμτσουκ).

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Κοσέλεφ, Μύγας, Ατζάγκουα (58′ Λάμπρου), Τσοκάνης, Λυκουρίνος, Γρόσδης (66′ Κόμπα), Φάμπιο, Φουρτάδο, Τζόκα (58′ Κάργας), Ρεγκίς (58′ Γκονζάλες), Χαραλαμπόγλου.