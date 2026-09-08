Τρία τιγράκια ηλικίας μόλις δύο μηνών, δύο αρσενικά και ένα θηλυκό, αποτελούν τα νέα μέλη του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου στα Σπάτα. Ανήκουν στις τίγρεις της Σουμάτρας, έναν πληθυσμό που απειλείται με εξαφάνιση, καθώς εκτιμάται ότι στη φύση έχουν απομείνει μόλις περίπου 400 ζώα.

Όπως μεταδίδει το AP News, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, τα μικρά υποβλήθηκαν στον πρώτο τους εμβολιασμό και απέκτησαν μικροτσίπ αναγνώρισης, στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας να διατηρηθεί ένας πληθυσμός υπό ανθρώπινη φροντίδα, ως δικλίδα ασφαλείας απέναντι στον κίνδυνο εξαφάνισης.

Γεννήθηκαν στις αρχές Ιουλίου από την Τόμπα και τον Άργο. Ο πατέρας τους πέθανε έκτοτε από καρκίνο, ενώ τα τρία μικρά αναμένεται να πάρουν ονόματα εμπνευσμένα από τους χαρακτήρες της Οδύσσειας.

Παρά το μικρό τους μέγεθος, η επίσκεψη στους κτηνιάτρους δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Τα τιγράκια ήταν ανήσυχα και χρειάστηκε η συνεργασία των εργαζομένων για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Μεταφέρθηκαν σε κλουβιά μεταφοράς με ηλεκτρικά οχήματα, ενώ το προσωπικό φρόντισε να κινηθεί γρήγορα, ώστε να περιορίσει το στρες τους.

Όπως εξήγησε ο Θεόδωρος Μπαμπίλης, επικεφαλής φροντιστής αιλουροειδών και πιθήκων του πάρκου, ακόμη και σε αυτή την ηλικία έχουν ήδη αναπτύξει κοφτερά νύχια και δόντια, που δυσκολεύουν τον χειρισμό τους.

«Στις τίγρεις δεν αρέσει να τις χειρίζονται. Είναι πολύ άγριες», ανέφερε η κτηνίατρος ζωολογικών κήπων και άγριας ζωής Αρσινόη Ψαρουδάκη.

Τα μικροτσίπ καταχωρίζονται σε κοινή βάση δεδομένων, ενώ το εμβόλιο που χορηγήθηκε στα μικρά είναι αντίστοιχο με εκείνο που χρησιμοποιείται συνήθως στις γάτες και προσφέρει προστασία από τρεις ασθένειες.

Η τίγρη της Σουμάτρας ζει στη φύση αποκλειστικά στο ομώνυμο νησί της Ινδονησίας. Η εκτεταμένη αποψίλωση των δασών έχει περιορίσει δραματικά τον πληθυσμό της, οδηγώντας την στην κατηγορία των κρισίμως κινδυνευόντων ζώων.

Είναι η μικρότερη τίγρη στον κόσμο, παρότι τα αρσενικά μπορούν να φτάσουν σε μήκος τα 2,55 μέτρα και σε βάρος τα 140 κιλά. Δεινή κολυμβήτρια και αναρριχήτρια, κρύβεται στην πυκνή βλάστηση για να κυνηγήσει ελάφια, αγριόχοιρους και μικρότερα θηλαστικά. Οι σκούρες ρίγες της είναι μοναδικές για κάθε ζώο, όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα στον άνθρωπο.

Σύμφωνα με τον Θεόδωρο Μπαμπίλη, ζωολογικοί κήποι στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές διατηρούν έναν πληθυσμό ασφαλείας, με την προοπτική να καταστούν δυνατές μελλοντικές επανεισαγωγές στη φύση.

Για την Αρσινόη Ψαρουδάκη, η φροντίδα των μικρών συνοδεύεται από την ελπίδα ότι μπορεί να συμβάλει στην προστασία αυτών των σπάνιων αιλουροειδών. «Νιώθεις δέος όταν έχεις τη δυνατότητα να δουλεύεις με τις πιο σπάνιες τίγρεις στον κόσμο», σημείωσε.