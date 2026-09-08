Ήχοι εκρήξεων αναφέρθηκαν σε δύο στρατηγικής σημασίας περιοχές του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή Τζασκ, ενώ νωρίτερα το πρακτορείο Mehr ανέφερε αντίστοιχες αναφορές για το νησί Χαργκ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς κόμβους της χώρας, όπου βρίσκονται μεγάλες εγκαταστάσεις εξαγωγής πετρελαίου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την αιτία των εκρήξεων, ούτε έχει γίνει γνωστό εάν πρόκειται για επίθεση, ατύχημα ή περιστατικό σε στρατιωτικές ή ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Οι δύο περιοχές έχουν ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για το Ιράν: το Τζασκ βρίσκεται κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ενώ το Χαργκ αποτελεί κρίσιμο σημείο για τις πετρελαϊκές εξαγωγές της χώρας.