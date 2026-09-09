Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν μόλις 20 ετών όταν ο Νίκος Μουρατίδης τον άκουσε να τραγουδά σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας το καλοκαίρι του 1992. Εκείνη η συνάντηση έγινε η αρχή μιας σχέσης που κράτησε περίπου δέκα χρόνια και συνέδεσε τον νεαρό τότε τραγουδιστή με τον άνθρωπο που ανέλαβε να διαχειριστεί τα πρώτα καθοριστικά βήματα της καριέρας του.

Ο Νίκος Μουρατίδης βρισκόταν εκείνη την εποχή στον χώρο της δισκογραφίας και, όπως εξηγεί μιλώντας στο Newsbeast.gr, αυτό που τον έκανε να ξεχωρίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν ο συνδυασμός της ηλικίας του, της διαφορετικής παρουσίας του και του τρόπου με τον οποίο ερμήνευε τα λαϊκά τραγούδια.

«Τον Γιώργο Μαζωνάκη τον γνώρισα καλοκαίρι του ’92 στην Πάτρα. Τραγουδούσε σε ένα νυχτερινό κέντρο, εγώ ήμουνα στη δισκογραφία και επειδή μου άρεσε που ήταν έτσι πιτσιρικάς και μοντέρνος και έλεγε πολύ ωραία τα λαϊκά, τον πήρα και τον έκανα συμβόλαιο στην εταιρεία».

Από τη δισκογραφία στη διαχείριση μιας ολόκληρης καριέρας

Η επαγγελματική σχέση δεν περιορίστηκε σε μια συμφωνία με δισκογραφική εταιρεία. Ο Νίκος Μουρατίδης ανέλαβε και το management του Γιώργου Μαζωνάκη, παραμένοντας δίπλα του για περίπου μία δεκαετία κατά τη διάρκεια των 90s.

Ο ίδιος περιγράφει εκείνη την περίοδο ως μια διαφορετική εμπειρία από όσες είχε μέχρι τότε στον επαγγελματικό του δρόμο, καθώς, όπως λέει, ξεκίνησε έχοντας απέναντί του έναν άγνωστο νεαρό τραγουδιστή και τον είδε να εξελίσσεται σε πρώτο όνομα.

«Ήμουνα και μάνατζέρ του για μια δεκαετία περίπου, τη δεκαετία του ’90. Και ουσιαστικά έκανα αυτό που δεν είχα κάνει μέχρι τότε στην καριέρα μου. Δηλαδή πήρα έναν άνθρωπο εντελώς άγνωστο και τον έκανα σούπερ σταρ».

Για τον Νίκο Μουρατίδη, όμως, η σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν αφορούσε μόνο τις επαγγελματικές επιλογές. Στην αφήγησή του, σημαντικό μέρος εκείνης της περιόδου ήταν και η προσωπική καθοδήγηση ενός πολύ νεαρού ανθρώπου που μόλις άνοιγε τον δρόμο του στη δημοσιότητα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, την εποχή που ο Νίκος Μουρατίδης είχε αναλάβει το management και βρισκόταν στενά στο πλευρό του.

«Καταρχήν δεν ασχολήθηκα μόνο με την καριέρα του, ασχολήθηκα και με τον ίδιο Τον έμαθα τρόπους, τον έμαθα να πηγαίνει σινεμά, να πηγαίνει θέατρο, να διαβάζει, να ακούει… ξένη μουσική, όλο το πακέτο. Του διαμόρφωσα δηλαδή πολύ μεγάλο κομμάτι του χαρακτήρα του και της προσωπικότητάς του».

«Ήμουνα σαν πατέρας του και σαν μάνατζέρ του και σαν φίλος»

Η περιγραφή του Νίκου Μουρατίδη δείχνει ότι ο ίδιος αντιλαμβανόταν τον ρόλο του απέναντι στον νεαρό τότε Γιώργο Μαζωνάκη πολύ ευρύτερα από μια τυπική επαγγελματική συνεργασία.

«Ήμουνα σαν πατέρας του και σαν μάνατζέρ του και σαν φίλος, τα πάντα». Μιλώντας για τον χαρακτήρα του, τον περιγράφει ως έναν άνθρωπο που δεν ήταν εύκολο να αποκωδικοποιηθεί και αναφέρεται σε φόβους που, όπως λέει, ο ίδιος δεν μπορούσε να κατανοήσει πλήρως.

«Ο Γιώργος ο Μαζωνάκης ήταν μια πολύπλοκη προσωπικότητα. Δεν ήταν έτσι απλός άνθρωπος. Και είχε κι αυτός είχε πάρα πολλές φοβίες, τις οποίες δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί, τέλος πάντων».

Η αναφορά του συνεχίζεται με μια φράση που ο ίδιος τοποθετεί εξαρχής σε εισαγωγικά, όταν μιλά για όσα, κατά την άποψή του, τον απασχολούσαν εσωτερικά: «Τον κυνηγάγανε διάφοροι δαίμονες, εντός εισαγωγικών, δεν κατάφερε να τους ξεφύγει και είχαμε τα αποτελέσματα που είχαμε τα τελευταία χρόνια που τα βλέπαμε όλοι μας».