Σοβαρές επισημάνσεις για την εφαρμογή μη εγκεκριμένων κυτταρικών θεραπειών κάνει η Ελένη Παπαδάκη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής (ΕΕΓΘΑΙ), με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ίδια ξεκαθαρίζει ότι η συζήτηση για τις συγκεκριμένες πρακτικές είναι ανεξάρτητη από τα ακριβή αίτια του θανάτου του τραγουδιστή και από το εάν αυτά σχετίζονται ή όχι με κάποια θεραπευτική πράξη. Εστιάζει, ωστόσο, στο ευρύτερο ζήτημα της εφαρμογής και της προβολής μεθόδων για τις οποίες, όπως επισημαίνει, δεν υπάρχει επαρκής επιστημονική τεκμηρίωση για τη συγκεκριμένη ένδειξη.

Σε ανάρτησή της, η Ελένη Παπαδάκη αναφέρει ότι το θέμα των θεραπειών με «βλαστοκύτταρα» και των μεθόδων «Αναγεννητικής Ιατρικής» σε μη αδειοδοτημένα «Κέντρα» έχει τεθεί επανειλημμένα τόσο δημόσια όσο και μέσω της ΕΕΓΘΑΙ.

Μάλιστα, υπενθυμίζει ότι στις 27 Απριλίου 2026 η Εταιρεία είχε διοργανώσει στα Προπύλαια την ημερίδα «Αλήθειες και Μύθοι για τις Κυτταρικές Θεραπείες: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς», η οποία απευθυνόταν σε πολίτες και δημοσιογράφους και είχε ως στόχο την ενημέρωση για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από μη εγκεκριμένες θεραπείες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην προβολή παρεμβάσεων με χαρακτηρισμούς όπως «αναγεννητικές» και «αντιγηραντικές», θέτοντας ζητήματα σχετικά με το εάν διαθέτουν τις απαραίτητες εγκρίσεις, για ποιες ενδείξεις εφαρμόζονται, ποια επιστημονικά δεδομένα τις υποστηρίζουν και τι είναι γνωστό για την ασφάλειά τους.

Η Ελένη Παπαδάκη είναι κατηγορηματική και ως προς τη θέση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, αναφέροντας ότι «ο ΕΟΦ ουδεμία έγκριση έχει δώσει για τέτοιου είδους θεραπείες και ό,τι σχετικό διαφημίζεται σε διάφορα Ιατρεία είναι παράνομο».

Όπως επισημαίνεται στην παρέμβασή της, η προστασία των ασθενών και η αξιόπιστη ενημέρωση του κοινού απαιτούν υπευθυνότητα, διαφάνεια και ιατρικές πρακτικές που βασίζονται σε επιστημονική τεκμηρίωση.

Η ανάρτηση της