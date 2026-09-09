Ο απροσδόκητος χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν ο λόγος που ο Νίκος Οικονομόπουλος και ο Θοδωρής Φέρρης άλλαξαν τα προγραμματισμένα live τους, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της είδησης του θανάτου του.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου ότι η συναυλία του στο Θέατρο Πέτρας, που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, δεν θα πραγματοποιηθεί στην αρχική ημερομηνία.

Η νέα ημερομηνία είναι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ενώ τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί εξακολουθούν να ισχύουν. Ο τραγουδιστής εξήγησε ο ίδιος τους λόγους της απόφασής του, αναφερόμενος στον θάνατο του φίλου και συναδέλφου του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Με βαριά καρδιά σας ενημερώνω πως η αυριανή μου συναυλία στο Θέατρο Πέτρας αναβάλλεται, για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Ο αιφνίδιος χαμός του αγαπημένου μου φίλου και συναδέλφου, Γιώργου Μαζωνάκη, μας βρίσκει όλους σε βαθύ πένθος. Σας ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση, γνωρίζοντας πόσο περιμένατε αυτή τη βραδιά. Τα εισιτήρια σας παραμένουν έγκυρα.»

Στις 24 Σεπτεμβρίου η συναυλία του Θοδωρή Φέρρη στη Λάρισα

Την ίδια ημέρα έγινε γνωστή και η αλλαγή στο πρόγραμμα του Θοδωρή Φέρρη. Η συναυλία του στη Λάρισα, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στην AEL FC Arena, μεταφέρθηκε για τις 24 Σεπτεμβρίου, στον ίδιο χώρο.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση ήταν προγραμματισμένη ως η τελευταία στάση της καλοκαιρινής περιοδείας του, η οποία είχε πραγματοποιηθεί με sold out συναυλίες.

Ο Θοδωρής Φέρρης ενημέρωσε το κοινό του μέσω των social media, ενώ σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και η Panik Live Productions.

Στο μήνυμά του αναφέρει: «Φίλοι μου καλοί, η προγραμματισμένη συναυλία μας αύριο 10/9 στην Λάρισα, δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη. Η συναυλία θα διεξαχθεί στις 24/9 στην ίδια τοποθεσία (AEL FC Arena). Τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί θα ισχύουν κανονικά. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο…»

Οι δύο αλλαγές αφορούν συναυλίες που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.