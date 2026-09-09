Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε η παραμονή στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης των δύο γιατρών, οι οποίοι είναι ζευγάρι και διατηρούν την κλινική στο Κολωνάκι όπου, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, φέρεται να πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι δύο γιατροί αποχώρησαν ελεύθεροι περίπου στις 23:40, αφού προηγουμένως κατέθεσαν στις Αρχές. Όπως ανέφερε ο Νίκος Αγαπηνός, συνήγορος του ενός γιατρού, η υπόθεση εξακολουθεί να διερευνάται στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ κρίσιμα για την περαιτέρω πορεία της έρευνας αναμένεται να είναι τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν από το ζευγάρι να δώσει τη δική του εκδοχή για όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσης του τραγουδιστή, στο πλαίσιο της διερεύνησης των περιστάσεων που οδήγησαν στο μοιραίο περιστατικό.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάστηκαν ήταν η αντιμετώπιση που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης στην κλινική πριν υποστεί την ανακοπή και εάν κάποια από τις ιατρικές πράξεις που είχαν προηγηθεί θα μπορούσε να συνδέεται με την επιδείνωση της κατάστασής του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να ξεκαθάρισε στους αστυνομικούς ότι δεν είχε πραγματοποιήσει ο ίδιος την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή.

Στην κατάθεσή του φέρεται ακόμη να ανέφερε ότι υπεύθυνη τόσο για τη συγκεκριμένη διαδικασία όσο και για την παρακολούθηση του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν η σύζυγός του. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας κατέθεσε στις Αρχές και η γιατρός.

«Δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό»

Στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κυψέλης βρέθηκε ο Νίκος Αγαπηνός, ο οποίος τοποθετήθηκε σχετικά με την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Διευκρίνισε ότι η παρουσία του εκεί είχε προσωπικό και όχι επαγγελματικό χαρακτήρα, καθώς ο γιατρός της κλινικής στο Κολωνάκι και η σύζυγός του, οι οποίοι κλήθηκαν από τις Αρχές ως μάρτυρες, είναι φίλοι του.

«Είναι ένα πάρα πολύ λυπηρό γεγονός και πραγματικά λυπούμαστε όλοι, γιατί ο συγκεκριμένος τραγουδιστής ήταν πάρα πολύ δημοφιλής και από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην Ελλάδα», ανέφερε αρχικά ο Νίκος Αγαπηνός για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο δικηγόρος εξήγησε ότι διατηρεί στενή προσωπική σχέση με το ζευγάρι, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο συγκεκριμένος γιατρός έχει αναλάβει και τον ίδιο ως ασθενή.

«Ο γιατρός και η σύζυγός του είναι προσωπικοί μου φίλοι. Είναι προσωπικός μου γιατρός. Δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό», τόνισε.

Ο Νίκος Αγαπηνός επισήμανε ότι οι συνθήκες του περιστατικού θα πρέπει να αποσαφηνιστούν μέσα από την επίσημη έρευνα, υποστηρίζοντας πως μέχρι να συγκεντρωθούν όλα τα δεδομένα δεν θα πρέπει να διατυπώνονται οριστικές κρίσεις.

«Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και από εκεί και πέρα μένει να αποδειχθεί. Θα ήθελα επίσης από διάφορους κρατικούς φορείς, περιλαμβανομένων και υπουργών, να αποφεύγουν τις βαρύγδουπες δηλώσεις που δίνονται σε προκαταβολικό πρώιμο στάδιο», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τη νομιμότητα του χώρου και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν, ο ίδιος υποστήριξε ότι τα σχετικά μηχανήματα είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο μέσω του δικηγορικού του γραφείου, κατόπιν εντολής των δύο γιατρών.

«Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία, με εντολή των συγκεκριμένων γιατρών και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος. Είναι απόλυτα νόμιμη διαδικασία».

Απέρριψε, μάλιστα, κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί παράνομης λειτουργίας του χώρου, επαναλαμβάνοντας ότι ο εξοπλισμός είχε δηλωθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Δεν μιλάμε για κανένα παράνομο ιατρείο. Μιλάμε για ένα απόλυτα νόμιμο ιατρείο με δηλωθέντα τα συγκεκριμένα μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο», πρόσθεσε.

Σχετικά με τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ο Νίκος Αγαπηνός τάχθηκε υπέρ της πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι τα συμπεράσματα θα πρέπει να προκύψουν μόνο αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις και συγκεντρωθεί το σύνολο των στοιχείων.

«Η έρευνα πρέπει να γίνει. Και σαφέστατα τασσόμαστε υπέρ της έρευνας. Γιατί όταν χάνεται ένας άνθρωπος πρέπει να γίνει έρευνα. Από εκεί και πέρα, αφήστε να γίνουν όλες οι εξετάσεις, να γίνει όλη η έρευνα και αφού γίνει, να καταλήξουμε μετά με ασφάλεια στα συγκεκριμένα πορίσματα. Ούτε να καταδικάζουμε ούτε να αθωώνουμε», είπε.

Κλείνοντας, διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί δίωξη ούτε στον γιατρό ούτε στη σύζυγό του και ότι η κλήση τους από τις Αρχές αφορούσε την εξέτασή τους με την ιδιότητα των μαρτύρων.

«Δεν υπάρχει καν δίωξη, δεν υπάρχει καμία τέτοια διαδικασία. Εννοείται θα καταθέσουν ως μάρτυρες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εφόσον κάποιος καταθέτει ως μάρτυρας, δεν παρίσταται δικηγόρος κατά τη διαδικασία.

Η μοιραία θεραπεία και η μεταφορά στο «Ελπίς»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί το απόγευμα της Τετάρτης σε ιδιωτική κλινική Stem Cell στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να υποβληθεί σε προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης του φλεβοκαθετήρα υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες ξεκίνησαν προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Η προσπάθεια συνεχίστηκε και κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Ο 54χρονος τραγουδιστής έφτασε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί συνέχισαν την προσπάθεια ανάνηψης, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον επαναφέρουν.

Το Υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε στις 17:40 τον θάνατό του.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς»

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16.45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17.40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος», αναφέρει χαρακτηριστικά.