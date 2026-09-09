Η Apple ανακοίνωσε το νέο iPhone 18 που κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις και σε τέσσερα χρώματα. Η εταιρεία υπόσχεται πιο ισχυρή μπαταρία, καλύτερη κάμερα και νέες δυνατότητες.

Πιο αναλυτικά, το iPhone 18 κυκλοφορεί στις 18 Σεπτεμβρίου και από την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου αρχίζουν οι παραγγελίες.

Η τιμή διαμορφώνεται ως εξής:

iPhone 18 Pro – 1.199 δολάρια

– δολάρια iPhone 18 Pro Max – 1.299 δολάρια

Τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max διατίθενται σε τέσσερα χρώματα: μαύρο, ασημί, παγετώνας και μπορντό.

Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν τον επεξεργαστή A20 Pro και έναν θάλαμο ατμού νέας γενιάς, που μαζί προσφέρουν την υψηλότερη σταθερή απόδοση στην ιστορία του iPhone. Ενδεικτικά, στο gaming αποδίδει 40% περισσότερο σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, σύμφωνα με την Apple.

Το iPhone 18 Pro Max προσφέρει επίσης τη μεγαλύτερη αύξηση στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας που έχει σημειωθεί ποτέ σε iPhone, αναφέρει η Apple.

Σε μόλις 15 λεπτά φορτίζει 50%, ενώ η μπαταρία μπορεί να διαρκέσει 30 ώρες χωρίς φόρτιση.

Επιπλέον, η νέα κύρια κάμερα Fusion 48MP με μεταβλητό διάφραγμα είναι η πιο προηγμένη κάμερα που έχει κατασκευάσει ποτέ η Apple, προσφέροντας περισσότερες δημιουργικές δυνατότητες.

Το διάφραγμα επιτρέπει στον χρήστη να προσαρμόζει αυτόματα το βάθος πεδίου και τον φωτισμό. Αυτό σε συνδυασμό με έναν νέο αισθητήρα που βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας, το αποτέλεσμα είναι καλύτερη φωτογράφιση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, πιο ευκρινείς λεπτομέρειες στο βάθος των ομαδικών φωτογραφιών και πιο μοναδικές λήψεις.

Ακόμη, επιτρέπει τεράστια επεξεργασία της εικόνας με ένα μόλις πάτημα, σε βαθμό που μπορεί κάποιος να προσθέσει άτομα και κίνηση σε μια φωτογραφία που δεν υπήρχαν πριν και το τελικό αποτέλεσμα να μοιάζει απολύτως φυσικό.

Η παρουσίαση: