Ο άνθρωπος που πριν από λίγους μήνες είχε προκαλέσει αίσθηση δηλώνοντας ότι ένα τεστ DNA τον έδειξε «14% Έλληνα» και ότι «πάντα ήξερε» πως ήταν συγγενής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, επανέρχεται τώρα στο διεθνές προσκήνιο για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο. Ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουγκάντα, στρατηγός Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, τάχθηκε ανοιχτά στο πλευρό του βασιλιά Καρόλου Γ΄ στη συνεχιζόμενη διαμάχη γύρω από τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, ανακοινώνοντας μάλιστα ότι η Ουγκάντα αποσύρεται από τα Invictus Games.

Ο Καϊνερουγκάμπα, γιος του προέδρου της Ουγκάντα Γιοουέρι Μουσεβένι και ένα από τα ισχυρότερα πρόσωπα της χώρας, έγραψε ότι δεν επιθυμεί οι ουγκαντέζικες ένοπλες δυνάμεις να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως αντίθετες προς τη βούληση του Βρετανού μονάρχη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο ίδιος «στηρίζει τον μονάρχη. Τελεία», ενώ επιτέθηκε και σε όσους εντός του υπουργείου Άμυνας εμφανίζονται θετικοί απέναντι σε αυτό που αποκάλεσε «Harry-Meghan nonsense».

Η απόφαση αποτελεί σημαντική ανατροπή, καθώς η Ουγκάντα είχε ενταχθεί μόλις πρόσφατα στην κοινότητα των Invictus Games και μάλιστα ως η πρώτη χώρα της Ανατολικής Αφρικής που θα συμμετείχε στη διοργάνωση για τραυματίες και βετεράνους στρατιωτικούς, την οποία ίδρυσε ο πρίγκιπας Χάρι το 2014. Η αποχώρηση έρχεται μετά τη νέα υπενθύμιση από το Μπάκιγχαμ ότι ο Χάρι και η Μέγκαν δεν είναι πλέον ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας και ότι οι φιλανθρωπικές τους δραστηριότητες πραγματοποιούνται πλέον με ιδιωτική ιδιότητα.

Ο στρατηγός που δήλωσε «14% Έλληνας»

Το όνομα του Καϊνερουγκάμπα είχε γίνει γνωστό και στην Ελλάδα στα τέλη Απριλίου, όταν ο ίδιος δημοσίευσε στο X ότι έκανε εξέταση DNA και, σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε, ανακάλυψε πως είναι κατά 14% Έλληνας. Στην ίδια ανάρτηση έγραψε ότι «πάντα ήξερε» πως είχε συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο και πρόσθεσε ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα, εκφράζοντας την ελπίδα να μη χρειαστεί βίζα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, ο στρατηγός είχε αναφέρει ακόμη ότι το τεστ του έδειξε 19% καταγωγή από τη Σομαλία και 7% από την Αγγλία, ενώ για το υπόλοιπο της γενετικής του καταγωγής είχε αστειευτεί ότι πρόκειται για «κρατικό μυστικό». Οι ισχυρισμοί του για ελληνικές ρίζες αποτελούν δική του δημόσια δήλωση και όχι ανεξάρτητα επιβεβαιωμένη γενεαλογική σύνδεση με την Ελλάδα ή, πολύ περισσότερο, με τον Μέγα Αλέξανδρο.

Ο Καϊνερουγκάμπα έχει αποκτήσει διεθνώς τη φήμη ενός στρατιωτικού ηγέτη που χρησιμοποιεί ιδιαίτερα ενεργά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συχνά με δηλώσεις που προκαλούν πολιτικές και διπλωματικές αντιδράσεις. Η νέα τοποθέτησή του υπέρ του Καρόλου κινείται στο ίδιο προσωπικό και απόλυτο ύφος που χαρακτηρίζει πολλές από τις παρεμβάσεις του.