Το τραγούδι «Ποτέ» επέλεξε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, γνωρίζοντας, όπως έγραψε, πόσο πολύ το αγαπούσε. Η ηθοποιός είχε μαζί του μια σχέση που ξεπερνούσε τα επαγγελματικά, καθώς ήταν φίλοι και κουμπάροι.

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου μοιράστηκε στα social media ένα μήνυμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του. «Ψυχή μου… καρδιά μου… πλάσμα μου μοναδικό και καλοκάγαθο…». Με αυτή τη φράση ξεκίνησε τον αποχαιρετισμό της, πριν αναφερθεί στο τραγούδι που επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή της.

«Σ αποχαιρετώ με αυτό το τραγούδι που ξέρω πόσο πολύ το αγαπούσες…». Η ίδια μίλησε στη συνέχεια για τη δυσκολία να βρει λόγια που να αποτυπώνουν όσα ένιωθε εκείνη τη στιγμή. «Τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να περιγράψουν τη συντριβή που νιώθω..»

«Δεν άντεξε άλλο πόνο»

Στο επόμενο σημείο του μηνύματός της, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη και στον πόνο που, όπως γράφει, είχε προηγηθεί. «Η πάντα καλόκαρδη καρδούλα σου δεν άντεξε άλλο πόνο..» Το μήνυμά της ολοκλήρωσε με μια τελευταία φράση προς τον φίλο και κουμπάρο της: «Καλό σου ταξίδι φωτεινό μου αστέρι…»

Η ηθοποιός και ο Γιώργος Μαζωνάκης διατηρούσαν στενή φιλική σχέση. Εκείνος ήταν, μάλιστα, ο άνθρωπος που την είχε παντρέψει, γεγονός που προσέθετε έναν ακόμη προσωπικό δεσμό στη μεταξύ τους σχέση.