Ο δικηγόρος του γιατρού της κλινικής στο Κολωνάκι, Νίκος Αγαπηνός, βρέθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κυψέλης και μίλησε για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ξεκαθαρίζοντας ότι βρέθηκε εκεί ως φίλος του γιατρού και όχι ως δικηγόρος, καθώς, όπως ανέφερε, ο ίδιος και η σύζυγός του κλήθηκαν να καταθέσουν ως μάρτυρες.

«Είναι ένα πάρα πολύ λυπηρό γεγονός και πραγματικά λυπούμαστε όλοι, γιατί ο συγκεκριμένος τραγουδιστής ήταν πάρα πολύ δημοφιλής και από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην Ελλάδα», ανέφερε αρχικά ο Νίκος Αγαπηνός για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Όπως είπε, ο γιατρός και η σύζυγός του είναι προσωπικοί του φίλοι, ενώ ο ίδιος ο γιατρός είναι και προσωπικός του γιατρός.

«Ο γιατρός και η σύζυγός του είναι προσωπικοί μου φίλοι. Είναι προσωπικός μου γιατρός. Δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό», τόνισε.

Ο Νίκος Αγαπηνός υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα γεγονός που πρέπει να διερευνηθεί από τις αρμόδιες Αρχές, ζητώντας να μην υπάρξουν πρόωρα συμπεράσματα.

«Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και από εκεί και πέρα μένει να αποδειχθεί. Θα ήθελα επίσης από διάφορους κρατικούς φορείς, περιλαμβανομένων και υπουργών, να αποφεύγουν τις βαρύγδουπες δηλώσεις που δίνονται σε προκαταβολικό πρώιμο στάδιο», ανέφερε.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του εξοπλισμού και της λειτουργίας του χώρου, ο δικηγόρος υποστήριξε ότι το ιατρείο ήταν νόμιμο και ότι τα μηχανήματα είχαν δηλωθεί.

«Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία, με εντολή των συγκεκριμένων γιατρών και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος. Είναι απόλυτα νόμιμη διαδικασία».

«Δεν μιλάμε για κανένα παράνομο ιατρείο. Μιλάμε για ένα απόλυτα νόμιμο ιατρείο με δηλωθέντα τα συγκεκριμένα μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο», πρόσθεσε.

Ο Νίκος Αγαπηνός αναφέρθηκε και στην έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, υπογραμμίζοντας ότι η διερεύνηση πρέπει να ολοκληρωθεί πριν εξαχθούν συμπεράσματα.

«Η έρευνα πρέπει να γίνει. Και σαφέστατα τασσόμαστε υπέρ της έρευνας. Γιατί όταν χάνεται ένας άνθρωπος πρέπει να γίνει έρευνα. Από εκεί και πέρα, αφήστε να γίνουν όλες οι εξετάσεις, να γίνει όλη η έρευνα και αφού γίνει, να καταλήξουμε μετά με ασφάλεια στα συγκεκριμένα πορίσματα. Ούτε να καταδικάζουμε ούτε να αθωώνουμε», είπε.

Τέλος, ο δικηγόρος σημείωσε ότι δεν υπάρχει σε βάρος του γιατρού ή της συζύγου του κάποια δίωξη.

«Δεν υπάρχει καν δίωξη, δεν υπάρχει καμία τέτοια διαδικασία. Εννοείται θα καταθέσουν ως μάρτυρες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εφόσον κάποιος καταθέτει ως μάρτυρας, δεν παρίσταται δικηγόρος κατά τη διαδικασία.