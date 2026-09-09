Σε δύο σημαντικές μονάδες φυσικού αερίου της Ρωσίας στη βορειοδυτική Σιβηρία πραγματοποίησε επιθέσεις η Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κιέβου. Οι στόχοι βρίσκονται περίπου 3.000 χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά σύνορα, γεγονός που καταδεικνύει τη μεγάλη εμβέλεια της επιχείρησης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε τα πλήγματα, υπογραμμίζοντας τη σημασία επιθέσεων που προκαλούν οικονομικό κόστος στη Μόσχα.

Οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις δήλωσαν ότι έπληξαν δύο μεγάλα εργοστάσια επεξεργασίας φυσικού αερίου στην περιοχή Γιαμάλ-Νενέτς, η οποία βρίσκεται στον Αρκτικό Κύκλο.

Σε ανακοίνωσή τους οι ειδικές δυνάμεις δήλωσαν ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τους «έπληξαν δύο κολοσσούς της ρωσικής βιομηχανίας επεξεργασίας φυσικού αερίου».

«Για την επίτευξη των στόχων τους, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη των ειδικών δυνάμεων διένυσαν περισσότερα από 3.000 χιλιόμετρα. Έως σήμερα, η περιοχή αυτή θεωρείτο μια απολύτως ασφαλής ζώνη στα μετόπισθεν» για τη Ρωσία, πρόσθεσαν.

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В Ямало-Ненецком автономном округе расположены стратегические газоперерабатывающие предприятия России.



Расстояние от Нового Уренгоя до Украины — около 3 тысяч километров. pic.twitter.com/dy7k8dwW1c — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) September 9, 2026

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι δέχθηκε επίθεση από ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε απόσταση 3.000 χιλιομέτρων από τα σύνορα, μια σπάνια επίθεση μεγάλου βεληνεκούς και η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Ουράλια.

«Σήμερα αποκρούστηκε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον μίας από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Νόβι Ουρένγκοϊ. Η πτώση των συντριμμιών προκάλεσε πυρκαγιά», δήλωσε ο Ντμίτρι Αρτιουχόφ, o κυβερνήτης του αυτόνομου εδάφους Γιαμάλ-Νενέτς.

Από την επίθεση δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες, δήλωσε, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να «παραμείνουν ψύχραιμοι» και διαβεβαιώνοντάς τους ότι «η κατάσταση είναι υπό έλεγχο».

Η πόλη Νόβι Ουρένγκοϊ χτίστηκε τη δεκαετία του 1970, μετά την ανακάλυψη ενός πλούσιου κοιτάσματος φυσικού αερίου, αυτού του Ουρένγκοϊ.

Εδώ και εβδομάδες, η Ουκρανία και η Ρωσία αυξάνουν τα πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς στοχεύοντας βιομηχανικές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και δομές εφοδιαστικής αλυσίδας.

Την ευθύνη για το πλήγμα αυτό στα Ουράλια ανέλαβε η ομάδα «Fire Point», ένας από τους κύριους αρχιτέκτονες των ουκρανικών επιθέσεων σε μεγάλο βάθος στην ενδοχώρα της Ρωσίας.

Ο μπλόγκερ και πρώην σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας Σέρχι Στερνένκο δήλωσε ότι διανύοντας τροχιά 3.000 χιλιομέτρων από τα σύνορα της Ουκρανίας, το εν λόγω μη επανδρωμένο αεροσκάφος σημείωσε «νέο ρεκόρ».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ουκρανία βομβαρδίζει ρωσικές περιοχές που βρίσκονται πολύ μακριά από τη γραμμή του μετώπου. Στα τέλη Ιουλίου, είχε εκτοξεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον απομακρυσμένων περιοχών, όπως το Μπασκορτοστάν και η Τσουβασία.