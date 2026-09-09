Μεγαλύτερη εμπλοκή του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στις αμερικανικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία και την Ουκρανία περιγράφουν οι Financial Times, σε δημοσίευμα που ο Λευκός Οίκος διαψεύδει κατηγορηματικά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ενημερώσει Ευρωπαίους ομολόγους τους ότι ο Ράτκλιφ προετοιμάζεται να αναλάβει αυξημένο ρόλο στις διαδοχικές διπλωματικές επαφές με Μόσχα και Κίεβο, διατηρώντας παράλληλα την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες πληροφοριών των δύο χωρών.

Το ενδεχόμενο εξετάζεται καθώς οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Πέντε πρόσωπα με γνώση των σχεδιασμών ανέφεραν στους FT ότι εξετάζεται περιορισμός της συμμετοχής του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, οι οποίοι έχουν μέχρι τώρα πρωταγωνιστικό ρόλο στις συνομιλίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει λάβει τελική απόφαση. Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε συνολικά το ρεπορτάζ, χαρακτηρίζοντάς το «εντελώς ψευδή είδηση» και υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες που περιγράφονται δεν πραγματοποιούνται.

Στην ανακοίνωσή του τόνισε ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ συνεχίζουν να εργάζονται εντατικά για μια ειρηνευτική συμφωνία και ότι ο Τραμπ τούς εμπιστεύεται πλήρως για να ηγούνται των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των ΗΠΑ.

Κατά τις πηγές των FT, ακόμη και εάν ενισχυθεί ο ρόλος του Ράτκλιφ, ο Γουίτκοφ πιθανότατα θα διατηρήσει τη θέση του ειδικού απεσταλμένου για ειρηνευτικές αποστολές, συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων στη Μέση Ανατολή. Δεν αποκλείεται επίσης να συνεχίσει να ασχολείται με την Ουκρανία παράλληλα με τον διευθυντή της CIA. Δύο πηγές περιέγραψαν ανταγωνισμό μεταξύ τους για την κατανομή των αρμοδιοτήτων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αιφνιδιαστική επίσκεψη του Ράτκλιφ στη Μόσχα στα τέλη Αυγούστου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, συζήτησε με υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών για την Ουκρανία, το Ιράν και τις ρωσικές «υβριδικές» απειλές προς την Ευρώπη.

Ο Τραμπ υποβάθμισε τη σημασία του ταξιδιού, χαρακτηρίζοντάς το περίπου ως επίσκεψη ρουτίνας. Η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών, όμως, φέρεται να ενημέρωσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η παρουσία του Ράτκλιφ στη ρωσική πρωτεύουσα υποδείκνυε αυξημένη συμμετοχή του στις αμερικανικές προσπάθειες.

Οι FT μεταφέρουν επίσης αντικρουόμενες πληροφορίες για πιθανή συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Δύο πηγές ανέφεραν ότι ο Ρώσος πρόεδρος αρχικά σχεδίαζε να δει τον Ράτκλιφ, αλλά υπαναχώρησε μετά την αρνητική αποτίμηση που παρουσίασε ο επικεφαλής της CIA σε Ρώσους αξιωματούχους για την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, διέψευσε ότι είχε προγραμματιστεί τέτοια συνάντηση. Πρόσθεσε ότι Τραμπ και Πούτιν δεν συζήτησαν πιθανές αλλαγές στην αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα κατά την τηλεφωνική επικοινωνία τους την Τρίτη.

Την εβδομάδα μετά το ταξίδι του Ράτκλιφ, Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντήθηκαν με τον Πούτιν στη Μόσχα και τον Ζελένσκι στο Κίεβο. Στη συνέχεια εξέφρασαν αισιοδοξία για επανέναρξη των τριμερών συνομιλιών ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας, οι οποίες έχουν ανασταλεί από τον Φεβρουάριο.

Πηγές με γνώση των επαφών υποστήριξαν, πάντως, στους FT ότι οι Αμερικανοί παρουσίασαν λίγες νέες ιδέες και ότι ο Πούτιν δεν έδειξε ουσιαστική διάθεση υποχώρησης από τις απαιτήσεις του.

Παράλληλα, ο Κούσνερ φέρεται να έχει πει σε φίλους του ότι αναμένει να αποχωρήσει από τις συνομιλίες για την Ουκρανία και θα προτιμούσε να επικεντρωθεί στη Γάζα και στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Τρεις υψηλόβαθμοι Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στην εφημερίδα ότι το Κίεβο διατηρεί καλές σχέσεις και με τους τρεις Αμερικανούς, χωρίς να εκφράζουν προτίμηση για το ποιος θα αναλάβει επικεφαλής. Όπως το έθεσε ένας από αυτούς: «Το πρόβλημα είναι οι Ρώσοι».