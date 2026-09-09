Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε φέρι στις δυτικές Φιλιππίνες, με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το M/V June Aster τυλίχθηκε στις φλόγες κοντά στο Κορόν, τουριστικό προορισμό στην επαρχία Παλαουάν.

Στο βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές καταγράφεται το πλοίο να καίγεται ολοσχερώς στη θάλασσα. Στο φέρι βρίσκονταν 117 επιβάτες και 17 μέλη πληρώματος.

Η ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι επενέβη αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, σε απόσταση περίπου 1,2 ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά της περιοχής Μπαρανγκάι Μαρσίλα, στον δήμο Κορόν.

Σε νεότερη ενημέρωση, δύο ώρες αργότερα, γνωστοποίησε ότι πέντε σοροί είχαν μεταφερθεί στη στεριά και ότι 42 άνθρωποι είχαν διασωθεί. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση δεν διευκρίνιζε την κατάσταση των υπόλοιπων επιβαινόντων.

Το June Aster είχε αποπλεύσει από τη Μανίλα, την πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, σύμφωνα με τα στοιχεία του MarineTraffic. Στις πρώτες ανακοινώσεις δεν υπήρχε αναφορά στα αίτια της πυρκαγιάς