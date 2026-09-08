Ωριαία τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των διπλωματικών διεργασιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.



Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε στον απόηχο των διαδοχικών επαφών που είχαν οι ειδικοί απεσταλμένοι της Ουάσιγκτον, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σε Μόσχα και Κίεβο.

Το ειρηνευτικό σχέδιο και η στάση της Ρωσίας

Κατά τη διάρκεια της επαφής, ο Ρώσος πρόεδρος παρουσίασε το δικό του περίγραμμα για την ειρηνευτική διαδικασία, ενώ μετέφερε στον Αμερικανό ομόλογό του τη δική του εκτίμηση για την πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων.



Παράλληλα, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, ανέφερε ότι ο Πούτιν διαβεβαίωσε ρητά τον Τραμπ πως η Ρωσία δεν διατηρεί επιθετικά ή εχθρικά σχέδια απέναντι στα κράτη της Ευρώπης.

«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Πούτιν, ο Τραμπ τόνισε την ανάγκη να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία, κάτι που θα άνοιγε τον δρόμο για μια σημαντική αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε ο Ουσάκοφ.

Putin and Trump held an hour-long phone call, Kremlin aide Yuri Ushakov said.



The conversation was positive, constructive, and candid. Putin outlined what the United States could do to help bring the hostilities in Ukraine to an end as soon as possible. Trump said that ending… pic.twitter.com/t9FJ9jaxo2 — Military Summary (@MilitarySummary) September 8, 2026

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη να μπει τέλος στη σύγκρουση, σημειώνοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα άνοιγε τον δρόμο για τη σημαντική αποκατάσταση των διμερών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Διπλωματικός πυρετός σε Μόσχα και Κίεβο

Η τηλεφωνική επαφή των δύο ηγετών ακολούθησε τις συναντήσεις των Γουίτκοφ και Κούσνερ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την ουκρανική ηγεσία, μία μόλις ημέρα μετά τις συνομιλίες που είχαν στο Κρεμλίνο.



Αν και ο Λευκός Οίκος έκανε λόγο για ουσιαστικές συζητήσεις γύρω από τα επόμενα βήματα, καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν ανακοίνωσε κάποια οριστική συμφωνία.



Το διπλωματικό θρίλερ αναμένεται να συνεχιστεί, με τον Αμερικανό πρόεδρο να προγραμματίζει απευθείας επικοινωνία και με τον Ουκρανό πρόεδρο.