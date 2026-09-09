Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό και ο διάδοχός του θα είναι ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος την Πέμπτη (10/9) αναμένεται στην Αθήνα.

Το κλίμα δεν ήταν καλό για τον Μεντιλίμπαρ μετά την ισοπαλία των «ερυθρόλευκων» κόντρα στον Βόλο, με την κριτική να αρχίζει ξανά και τη Θύρα 7 να βγάζει ανακοίνωση, με την οποία έκανε σαφές πως κανείς δεν είναι πάνω από τον Ολυμπιακό.

Η αντίστροφη μέτρηση, με λίγα λόγια, είχε αρχίσει και το βράδυ της Τετάρτης (9/9) η ΠΑΕ επισημοποίησε το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών, με την ακόλουθη ανακοίνωση…

«H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Με τον Χοσέ στον πάγκο της ομάδας κατακτήσαμε το UEFA Conference League, κάναμε πραγματικότητα το όνειρο κάθε Ολυμπιακού και κάθε Έλληνα και ο ίδιος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ενδοξότερης στιγμής του ΘΡΥΛΟΥ.

Στη συνέχεια, η ομάδα μας κατέκτησε το ιστορικό τρεμπλ των 100 χρόνων του Συλλόγου (Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ) και ο κόουτς έγραψε και αυτός το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ. Γι’ αυτό θα είναι για πάντα συνδεδεμένος με τον Σύλλογο μας. Γι’ αυτό θα κατέχει πάντοτε ξεχωριστή θέση στο πάνθεον της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ιστορίας και στις καρδιές ολόκληρης της ερυθρόλευκης οικογένειάς μας.

Στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Όμως αυτό που αντηχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει.

Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ θα σε συνοδεύουν παντοτινά Στρατηγέ, μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν και είναι παντοτινά.

Σε ευχαριστούμε για όλα!».

H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.



Με τον Χοσέ στον πάγκο της ομάδας κατακτήσαμε το UEFA Conference League, κάναμε πραγματικότητα το όνειρο κάθε Ολυμπιακού και κάθε Έλληνα και ο ίδιος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ενδοξότερης… pic.twitter.com/CuRSi0EkfQ — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 9, 2026

Έρχεται στην Ελλάδα ο Αλγκουαθίλ

Σε ό,τι αφορά τον αντικαταστάτη του Μεντιλίμπαρ, θα είναι Ισπανός κι αυτός και συγκεκριμένα ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, με τον οποίο υπάρχει ήδη συμφωνία. Ο 55χρονος Βάσκος τεχνικός είναι επιλογή του Αντόνιο Κορδόν καθώς τον ήθελε και στον πάγκο της Σεβίλλης.

Ο Αλγκουαθίλ άρχισε την καριέρα του από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ Β’ ως βοηθός, στη συνέχεια ανέλαβε ρόλο πρώτου προπονητή και δούλεψε στην πρώτη ομάδα του συλλόγου από το 2018 ως το 2025, κατακτώντας το κύπελλο Ισπανίας το 2020. και

Το καλοκαίρι του 2025 πήγε στην Αλ Σαμπάμπ, από την οποία αποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2026. Ο Αλγκουαθίλ θα είναι την Πέμπτη (10/9) στην Αθήνα για να γίνει και επισήμως ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού και να αρχίσει δουλειά με την ομάδα.