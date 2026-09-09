Αποστάσεις από τις πολιτικές «μεταγραφές αεροδρομίου» πήρε ο Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου του Newsbeast, Σάββα Γουλόπουλου, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο πλαίσο της ΔΕΘ.

Παράλληλα, έκανε αυτοκριτική για προσχωρήσεις στελεχών στον ΣΥΡΙΖΑ επί της ηγεσίας του και υποστήριξε ότι στόχος του νέου εγχειρήματος είναι η συνολική ανασύνταξη του προοδευτικού χώρου.

Ο Σάββας Γουλόπουλος έθεσε το ζήτημα των κατηγοριών περί αποψίλωσης γειτονικών πολιτικών χώρων, παραπέμποντας στις μετακινήσεις στελεχών από τους ΑΝΕΛ και κυρίως από το ΠΑΣΟΚ κατά την τελευταία περίοδο της διακυβέρνησης Τσίπρα.

Ρώτησε με ποια διαδικασία προσεγγίζονται τα νέα στελέχη και εάν η συμμετοχή προσώπων με προέλευση από το ΠΑΣΟΚ στο νέο εγχείρημα μπορεί να δημιουργήσει έδαφος για μελλοντική συνεργασία με το κόμμα. Το ερώτημα συνδέθηκε με την προοπτική συγκρότησης ενός κεντροαριστερού πόλου που θα μπορούσε να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να ξεκινήσει την απάντησή του με μια ποδοσφαιρική αναφορά.

«Δεν πιστεύω στη χρησιμότητα στην πολιτική των μεταγραφών αεροδρομίου, στο ποδόσφαιρο καμιά φορά είναι χρήσιμες, όχι πάντα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ακόμη και στο ποδόσφαιρο ορισμένες τέτοιες μεταγραφές χαρακτηρίζονται από την κερκίδα «παλτά».

Στην πολιτική, υποστήριξε, αυτή η πρακτική επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη αρνητική εικόνα που έχουν οι πολίτες για το πολιτικό σύστημα.

Στη συνέχεια αναγνώρισε ότι και ο ίδιος είχε ακολουθήσει αντίστοιχη πρακτική στο παρελθόν, όταν στελέχη εκλεγμένα με άλλα κόμματα εντάχθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ηγούνταν.

«Είμαι παθών, το έχω κάνει στο παρελθόν», είπε. Αναφέρθηκε στις ανακατατάξεις που είχε προκαλέσει τότε το μνημονιακό πλαίσιο, διευκρινίζοντας όμως: «Δεν το λέω για δικαιολογία. Νομίζω δεν ωφέλησε».

Όπως πρόσθεσε, έχει βγάλει τα συμπεράσματά του από εκείνη την εμπειρία και δεν θεωρεί ότι αυτή πρέπει να είναι η κατεύθυνση του νέου εγχειρήματος.

«Εγώ πιστεύω στην ανάγκη συνολικής ανασύνταξης του προοδευτικού χώρου», τόνισε, περιγράφοντας αυτόν ως τον σκοπό της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Το άνοιγμα, σύμφωνα με την απάντησή του, αφορά τόσο πολίτες που συμμετέχουν ήδη σε πολιτικά σχήματα του προοδευτικού χώρου όσο και ανένταχτους. Έθεσε, ωστόσο, συγκεκριμένους όρους:

«Είναι ανοιχτές οι πόρτες μας, αλλά με όρους προσφοράς, όχι με όρους μεταγραφής, όχι με όρους ζήτησης αξιωμάτων και ιδιοτέλειας».

Ως προς το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έδωσε ρητή απάντηση. Το βάρος της τοποθέτησής του έπεσε στον τρόπο προσέλκυσης στελεχών και πολιτών: παρουσίασε το άνοιγμα ως πρόσκληση συμμετοχής στην ανασύνταξη του προοδευτικού χώρου, απορρίπτοντας τη λογική των προσωπικών ανταλλαγμάτων. Δεν διευκρίνισε, πάντως, συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής των νέων στελεχών.



Αναλυτικά η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα στον Σάββα Γουλόπουλο:



«Μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι δεν πιστεύω στη χρησιμότητα στην πολιτική των μεταγραφών αεροδρομίου. Στο ποδόσφαιρο καμιά φορά είναι χρήσιμες, όχι πάντα. Και στο ποδόσφαιρο πολλές φορές, πώς το λένε, στις κερκίδες, «είναι παλτά» κάποιες από τις μεταγραφές του αεροδρομίου.

Αλλά στην πολιτική νομίζω, το είπα και σε προηγούμενη τοποθέτησή μου, ότι αυτό απαξιώνει ακόμα περισσότερο μια ήδη απαξιωμένη εντύπωση που έχουνε οι πολίτες για το πολιτικό σύστημα.

Και γι’ αυτό επέλεξα – θα το δεχθώ, είμαι παθών, το έχω κάνει στο παρελθόν – υπήρξαν στελέχη που είχαν εκλεγεί με άλλο κόμμα και εισχώρησαν στον ΣΥΡΙΖΑ του οποίου εγώ ηγούμουν.



Ενδεχομένως σε άλλο πλαίσιο, γιατί το μνημονιακό πλαίσιο τότε είχε ανακατέψει πλήρως την τράπουλα. Δεν το λέω για δικαιολογία . Νομίζω δεν ωφέλησε. Και έχω κάνει την αυτοκριτική μου, ή μάλλον έχω βγάλει τα συμπεράσματα μου για όλο αυτό.

Δεν έχω αυτή την εκτίμηση, δεν πιστεύω ότι πρέπει να λειτουργούμε έτσι. Γι’ αυτό και λειτουργούμε στα πρώτα μας αυτά βήματα με πολύ καθαρούς όρους και δεν βλέπω και όσοι το κάνουνε να έχουν και κάποιο όφελος.

Εγώ πιστεύω στην ανάγκη συνολικής ανασύνταξης του προοδευτικού χώρου. Η Ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει έρθει με αυτό το σκοπό, της ανασύνταξης του προοδευτικού χώρου. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πολίτη που βρίσκεται, είτε ενταγμένος είτε ανένταχτος από σχήματα του προοδευτικού χώρου. Είναι ανοιχτές οι πόρτες μας, αλλά με όρους προσφοράς, όχι με όρους μεταγραφής, όχι με όρους ζήτησης αξιωμάτων και ιδιοτέλειας . Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα εκτιμηθεί. Και από τους προοδευτικούς πολίτες συνολικά.»