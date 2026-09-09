Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους ενώ βρίσκονταν για μπάνιο σε παραλίες της Πιερίας και της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε το πρωί στους Νέους Πόρους Πιερίας, όπου μία 81χρονη γυναίκα από την Ουγγαρία εντοπίστηκε στη θάλασσα χωρίς να έχει τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στην ακτή.

Αρχικά της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Το μεσημέρι 78χρονη ανασύρθηκε, χωρίς τις αισθήσεις της, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Φούρκας Δήμου Κασσάνδρας. Στην 78χρονη αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.