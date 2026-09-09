Καθησυχαστικά είναι τα αποτελέσματα των πρώτων εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο Κωσταντίνος Καρέτσας, μετά την έντονη αδιαθεσία που ένιωσε στο ματς της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ, όπως αναφέρει η Bild.

Ο 18χρονος Έλληνας άσος αντικαταστάθηκε στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης για την πρεμιέρα του Champions League, αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς έγινε.

Όπως αναφέρει η Bild, τα πρώτα αποτελέσματα είναι καθησυχαστικά, καθώς δεν προκύπτει κάποια ένδειξη για σοβαρό πρόβλημα υγείας. Παρ’ όλα αυτά, οι γιατροί θα κάνουν κι άλλες εξετάσεις καθώς θέλουν να δουν τι ακριβώς έγινε, πριν δώσουν τη συγκατάθεσή τους για να επιστρέψει ο παίκτης στις προπονήσεις.

Στο Βέλγιο υποστήριξαν πως ενδέχεται να έπαιξε ρόλο η αφυδάτωση για την έντονη αδιαθεσία του Καρέτσα, μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση για αυτό. Όπως και να έχει, στη Ντόρτμουντ αντιμετωπίζουν, όπως αναμενόταν άλλωστε, με απόλυτη σοβαρότητα το θέμα και περιμένουν τα αποτελέσματα όλων των εξετάσεων.