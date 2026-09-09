Σε εφιάλτη χωρίς τέλος εξελίσσεται η κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντάρτες Χούθι εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων στον νότο της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του στρατιωτικού συνασπισμού υπό το Ριάντ, οι αντάρτες της Υεμένης εκτόξευσαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους με στόχο κρίσιμες υποδομές της περιοχής.



Το νέο αυτό χτύπημα έρχεται μόλις μία ημέρα μετά τη σαρωτική επίθεση που προκάλεσε τον τραυματισμό 73 ανθρώπων στο αραβικό βασίλειο, σκορπίζοντας τον τρόμο στον τοπικό πληθυσμό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Οι αμυντικές δυνάμεις της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ενώ ο αραβικός συνασπισμός διαμηνύει ότι θα απαντήσει δυναμικά για την προστασία των αμάχων και των υποδομών.

Η ανάρτηση του εκπροσώπου του συνασπισμού Τούρκι αλ Μάλικι

«Σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, η πολιτοφυλακή εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς τις πόλεις Χαμίς Μουσάιτ, Άμπχα και Τζαζάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, ο Τούρκι αλ Μάλικι, σύμφωνα με μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα.



