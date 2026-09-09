Την επίτευξη αυτοδυναμίας έθεσε ως αποκλειστική εκλογική επιδίωξη της Νέας Δημοκρατίας ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Στο Κέντρο» του ΕΡΤnews την Τετάρτη 09/09. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία», ενώ αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να μην προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση σημείωσε ότι «η μοναδική δύναμη με την οποία θα μπορούσαμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι θα ήταν το ΠΑΣΟΚ».

Ο ίδιος εμφανίστηκε, πάντως, ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι σε ένα τέτοιο σενάριο με τη σημερινή ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως είπε, δυσκολεύεται να αντιληφθεί «πως γίνεται να έρθει να συγκυβερνήσει με μας το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη», παραπέμποντας στην απόφαση του συνεδρίου του κόμματος «όπου το μόνο που τους ένοιαζε δεν ήταν να βγάλουν ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης αλλά να πούνε “μακριά από τη Νέα Δημοκρατία”».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας της ΝΔ με έναν πολιτικό σχηματισμό υπό τον Αντώνη Σαμαρά, ο Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε ουσιαστικά και αυτή την προοπτική. Υποστήριξε ότι θα ήταν δύσκολο να υπάρξει κοινό τραπέζι με κάποιον που «μέχρι την Παρασκευή [πριν τις εκλογές] θα λέει ότι είσαι προδότης».

Στο μέτωπο της ακρίβειας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για τους χειρισμούς της κυβέρνησης, τοποθετώντας το πρόβλημα σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Επισήμανε ότι «ζούμε και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη την πιο επίμονη σε διάρκεια πληθωριστική κρίση», ενώ υποστήριξε πως «δεν μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να πεις “εξαφανίζω την ακρίβεια” ή να μοιράσεις χρήματα από εκεί που δεν υπάρχουν, όπως τάζει η αντιπολίτευση».

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στη συζήτηση για τη μείωση του ΦΠΑ, φέρνοντας ως παράδειγμα την Ισπανία και επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη πολιτική τελικά ανακλήθηκε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η οριζόντια μείωση του ΦΠΑ κατά μία μονάδα συνεπάγεται δημοσιονομικό κόστος περίπου 1 δισ. ευρώ. Υπό αυτά τα δεδομένα, εξήγησε ότι η κυβερνητική επιλογή στρέφεται περισσότερο προς τη μείωση των άμεσων φόρων, με το σκεπτικό ότι με αυτόν τον τρόπο η διαθέσιμη δημοσιονομική δυνατότητα κατευθύνεται αποτελεσματικότερα προς τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.