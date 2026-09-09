Τη θλίψη τους για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασαν δημόσια ο Γιώργος Νταλάρας, ο Σταμάτης Γονίδης και ο Αντύπας, αποχαιρετώντας μέσα από προσωπικές αναρτήσεις έναν καλλιτέχνη με τον οποίο οι δρόμοι τους είχαν συναντηθεί στη μακρόχρονη διαδρομή του στο ελληνικό τραγούδι.

Τα μηνύματα των τριών ερμηνευτών είχαν διαφορετικό χαρακτήρα. Ο Νταλάρας αναφέρθηκε στον αγώνα του Μαζωνάκη από τα πρώτα του βήματα και στις κοινές καταβολές τους από τη Νίκαια, ενώ Γονίδης και Αντύπας επέλεξαν περισσότερο προσωπικά λόγια για να αποχαιρετήσουν τον φίλο και συνάδελφό τους.

Νταλάρας: «Ένα “παιδί της νύχτας”, καλό κι ευγενικό»

Στη διαδρομή που χρειάστηκε να διανύσει ο Γιώργος Μαζωνάκης από πολύ νεαρή ηλικία στάθηκε ο Γιώργος Νταλάρας, σκιαγραφώντας παράλληλα τον χαρακτήρα του ανθρώπου που ο ίδιος είχε γνωρίσει.

«Ένα “παιδί της νύχτας”, καλό κι ευγενικό, που πάλεψε από πολύ μικρός να βρει το δρόμο του», έγραψε, σημειώνοντας ακόμη ότι αγωνίστηκε «με τις δικές του αγωνίες, με τις δικές του δυνάμεις, όπως ήξερε και μπορούσε».

Ο Νταλάρας έκανε ιδιαίτερη μνεία και στον κοινό τόπο καταγωγής τους, τη Νίκαια, περιγράφοντας τον Μαζωνάκη ως «ένα λαϊκό παιδί από τη γειτονιά μας, φιλότιμο κι ευαίσθητο».

Ο αποχαιρετισμός του έκλεισε με τη φράση: «Στο καλό, αγόρι μου!».

Γονίδης: «Θα μου λείψεις φίλε μου»

Λίγες λέξεις χρειάστηκε ο Σταμάτης Γονίδης για να αποτυπώσει τη δική του αντίδραση στην είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Πικρό καφέ ήπια σήμερα… όχι ρε Γιώργο… όχι… θα μου λείψεις φίλε μου. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα σου… Συλλυπητήρια στους δικούς σου», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook.

Οι δύο τραγουδιστές είχαν συνυπάρξει επαγγελματικά ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Τη σεζόν 1998–1999 είχαν μοιραστεί την πίστα του Rex στην Αθήνα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Μαζωνάκης είχε ήδη εδραιώσει την παρουσία του στη λαϊκή μουσική σκηνή.

Οι κοινές τους στιγμές μπροστά στο κοινό δεν περιορίστηκαν σε εκείνη τη συνεργασία. Τα επόμενα χρόνια υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες ο ένας επισκεπτόταν το κέντρο όπου τραγουδούσε ο άλλος και η βραδιά κατέληγε σε αυθόρμητη συνύπαρξή τους στη σκηνή.

Αντύπας: «Έτσι θα σε θυμόμαστε, πάντα χαμογελαστό»

Με έντονα προσωπικό τόνο επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη και ο Αντύπας, εκφράζοντας την αδυναμία του να πιστέψει πόσο ξαφνικά έφυγε από τη ζωή ο φίλος και συνάδελφός του.

Στην ανάρτησή του έγραψε:

«Γιώργο μου , αγόρι μου καλό , τόσο απρόσμενο τόσο ξαφνικό.. Δεν υπάρχουν λόγια ειλικρινά.. Έτσι θα σε θυμόμαστε , πάντα χαμογελαστό!! Καλό ταξίδι φίλε μου..»

Ο Αντύπας επέλεξε έτσι να κρατήσει ως τελευταία εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη το χαμόγελό του, προσθέτοντας τη δική του φωνή στους αποχαιρετισμούς ανθρώπων του ελληνικού τραγουδιού μετά την είδηση του θανάτου του.